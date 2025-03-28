«С возвращением»: актриса Меган Фокс стала мамой в четвертый раз, ​кадры малышки выложил отец

Меган Фокс (Фото: Instagram* @meganfox)
Меган Фокс вновь стала мамой, подарив жизнь своему четвёртому малышу — девочке. Бывший жених актрисы, Machine Gun Kelly (Колсон Бейкер), уже поделился первыми кадрами дочки в соцсетях.
Ещё в ноябре 2024 года Меган объявила о беременности, выложив фото с округлившимся животом. СМИ тогда сообщали, что малышка появится в марте 2025-го. Пара уже знала пол ребенка, но держала информацию в тайне.
Роды прошли успешно, и 27 марта родилась дочка, которую отец назвал «небесным созданием», показав трогательное видео.
У Меган уже есть трое сыновей от бывшего мужа Брайана Остина, для рэпера это тоже не первый ребёнок — у него есть дочь от прошлых отношений. Однако оба родителя с нетерпением ждали малышку.
После тяжёлой утраты на третьем месяце прошлой беременности актриса нежно простилась с нерождённой девочкой в своих стихах, а теперь судьба подарила ей новую радость.
Несмотря на разрыв помолвки Меган Фокс с Machine Gun Kelly, пара собирается заботиться о малышке вместе. Сейчас их личные отношения переживают непростые времена, но многие поклонники верят, что это пройдет.
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Роды прошли успешно, и 27 марта родилась дочка, которую отец назвал «небесным созданием», показав трогательное видео.
Кадр руки новорожденной малышки (Фото: кадр видео Instagram* @machinegunkelly)
У Меган уже есть трое сыновей от бывшего мужа Брайана Остина, для рэпера это тоже не первый ребёнок — у него есть дочь от прошлых отношений. Однако оба родителя с нетерпением ждали малышку.
После тяжёлой утраты на третьем месяце прошлой беременности актриса нежно простилась с нерождённой девочкой в своих стихах, а теперь судьба подарила ей новую радость.
Меган Фокс делилась новостью о беременности (Фото: Instagram* @meganfox)
«Ничего на самом деле никогда не теряется. С возвращением», — сказала Фокс, когда делилась новости об ожидании будущей дочки.Судя по этим словам, актриса верит, что ее «потерянный» ребенок совершил вторую попытку оказаться в «нашем» мире.
Колсон Бейкер (Фото: Instagram* @machinegunkelly)
Несмотря на разрыв помолвки Меган Фокс с Machine Gun Kelly, пара собирается заботиться о малышке вместе. Сейчас их личные отношения переживают непростые времена, но многие поклонники верят, что это пройдет.
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*Запрещенная в России экстремистская организация
Мария Моисеева