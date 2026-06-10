Дженнифер Лопес эмоционально отреагировала на окончание школы 18-летним сыном

10 июня 2026, 22:25

Дженнифер Лопес не смогла сдержать слёз на выпускном сына

Дженнифер Лопес (Фото: Instagram* / @jlo)

Дженнифер Лопес посетила выпускной своего сына Макса и растрогалась во время церемонии. На опубликованных Page Six фотографиях видно, как артистка вытирает слёзы, наблюдая за важным событием в жизни наследника.