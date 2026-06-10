Дженнифер Лопес эмоционально отреагировала на окончание школы 18-летним сыном
Дженнифер Лопес посетила выпускной своего сына Макса и растрогалась во время церемонии. На опубликованных Page Six фотографиях видно, как артистка вытирает слёзы, наблюдая за важным событием в жизни наследника.
Для мероприятия звезда выбрала пастельно-зелёное платье с цветочным принтом, серый кардиган и туфли на каблуке, дополнив образ сумкой Hermes Birkin в тон наряду.
На одном из снимков Дженнифер Лопес нежно обнимает 18-летнего Макса. Сам выпускник появился на церемонии в футболке, бежевых брюках и кроссовках.
Поддержать юношу пришли не только его мать, но и бабушка с дедушкой — Гуадалупе Родригес и Дэвид Лопес, а также менеджер певицы Бенни Медина и сестра-близнец Макса Эмми.
При этом отец близнецов, Марк Энтони, на выпускном замечен не был. Макс и Эмми родились в браке артистов, который завершился в 2014 году.
Читайте также: *принадлежит Meta, запрещённой в России