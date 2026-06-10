«У всего есть несколько лет спустя»: Ида Галич вспомнила прошлое и болезненный развод

10 июня 2026, 21:55

Ида Галич призналась, что когда-то зарекалась выходить замуж

Ида Галич (Фото: Telegram / @GALICH_onok)

Блогер и телеведущая Ида Галич поделилась в соцсетях личными размышлениями о переменах в жизни и отношениях.





Она опубликовала трогательный ролик, в котором показала своего жениха и новорождённую дочь, и вспомнила период после болезненного развода с первым супругом, когда была уверена, что больше никогда не выйдет замуж.





«У всего есть несколько лет спустя. Даже у самого больного "никогда" есть несколько лет спустя», — написала Ида Галич.