«У всего есть несколько лет спустя»: Ида Галич вспомнила прошлое и болезненный развод
Ида Галич призналась, что когда-то зарекалась выходить замуж
Блогер и телеведущая Ида Галич поделилась в соцсетях личными размышлениями о переменах в жизни и отношениях.
Она опубликовала трогательный ролик, в котором показала своего жениха и новорождённую дочь, и вспомнила период после болезненного развода с первым супругом, когда была уверена, что больше никогда не выйдет замуж.
«У всего есть несколько лет спустя. Даже у самого больного "никогда" есть несколько лет спустя», — написала Ида Галич.Публикация вызвала отклик у подписчиков: многие отметили, что история блогера стала примером того, как со временем меняются взгляды на жизнь и отношения.