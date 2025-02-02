«Чувствует себя третьим лишним»: Джон Миллер недоволен общением Дженнифер Гарнер и Бена Аффлека

Дочь Дениса Майданова пошла по стопам отца, однако выходить с ним на одну сцену отказывается. 16-летняя Влада хочет, чтобы её воспринимали как отдельную творческую единицу. Именно для этого она взяла себе псевдоним МайВл по первым буквам имени и фамилии.