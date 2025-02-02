«Чувствует себя третьим лишним»: Джон Миллер недоволен общением Дженнифер Гарнер и Бена Аффлека

Дженнифер Гарнер (Фото: соцсети)
Разведенные актеры Бен Аффлек и Дженнифер Гарнер воспитывают общих детей и поддерживают друг друга в тяжелые времена. Сейчас Бен находится в непростом положении: развод с Дженнифер Лопес, потом эвакуация из-за пожаров.
Пока Дженнифер всеми способами старается помочь своему экс-возлюбленному, ее нынешние отношения дали трещину. Бизнесмен Джон Миллер, с которым Гарнер встречается с 2018 года, вовсе не в восторге от такого общения, передал источник издания Page Six.
В последнее время Гарнер и Аффлек стали переписываться и созваниваться намного чаще, чем раньше. А темы их разговоров уже не касаются лишь детей. Из-за этого Джон боится, что это может быть чем-то большим, чем простое приятельское общение.
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«Он знает, что Бен и Джен в последнее время больше, чем когда-либо, полагаются друг на друга и у них действительно близкие отношения. Но их крепнущая связь становится для него проблемой, когда Бен проводит с ними все праздники, такие как Рождество и День благодарения. Джон чувствует себя третьим лишним», — обратил внимание инсайдер.
В последнее время Гарнер и Аффлек стали переписываться и созваниваться намного чаще, чем раньше. А темы их разговоров уже не касаются лишь детей. Из-за этого Джон боится, что это может быть чем-то большим, чем простое приятельское общение.
«Трудно не испытывать ревность, когда у них такая крепкая связь», — добавил источник.
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Ольга Енгалычева