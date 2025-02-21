«Всегда будет папиной дочкой»: дочь Бена Аффлека перестала общаться с Дженнифер Лопес

Дженнифер Лопес (Фото: Инстаграм* @jlo)
Дочь Бена Аффлека от первого брака Вайолет, которая старалась поддерживать с мачехой хорошие отношения и встречалась с ней даже после развода отца с Дженнифер Лопес, отказалась от общения с ней. Оказалось, что девочка почувствовала себя пешкой в руках певицы, сообщила газета Daily Mail.
Отмечалось, что дружба Вайолет с Дженнифер изначально казалась людям странной. До того отношения Аффлек и Лопес окончательно разладились, такое общение казалось нормальным. Некоторые судачили, что дочь актера даже выступала против развода и до последнего надеялась на примирение папы и мачехи. Однако Вайолет продолжила проводить время не только с Дженнифер, но и со всей ее семьей. Сейчас же девочка сомневается, не держала ли певица ее рядом из корыстных побуждений. Еще Вайолет поняла, насколько больно было ее папе переживать личную драму на глазах общественности.
Еще инсайдер отметил, что и Дженнифер Гарнер, маму 19-летней Вайолет и бывшую жену Бена Аффлека, тоже весьма смущала излишняя близость девочки с Лопес. Однако она до последнего не вмешивалась, стараясь дать дочери свободу выбора.
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«Со временем Вайолет начала понимать, как расстроен ее отец тем, что их разрыв оказался в центре всего. Бен никогда не говорил ни слова о Джей Ло. Вайолет очень умна и в конечном итоге всегда будет папиной дочкой. Вот почему вы больше не увидите ее во время публичных выходов с Дженнифер», — объяснил близкий к семье источник.
Еще инсайдер отметил, что и Дженнифер Гарнер, маму 19-летней Вайолет и бывшую жену Бена Аффлека, тоже весьма смущала излишняя близость девочки с Лопес. Однако она до последнего не вмешивалась, стараясь дать дочери свободу выбора.
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Ольга Енгалычева