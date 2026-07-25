Дженнифер Лопес отметила 57-летие вдохновляющим посланием о силе и стойкости

25 июля 2026, 14:11

Дженнифер Лопес опубликовала видео под знаменитую речь Теодора Рузвельта

Дженнифер Лопес (Фото: Instagram* / @jlo)

Дженнифер Лопес отпраздновала своё 57-летие, поделившись с поклонниками вдохновляющим посланием. В личном блоге артистка опубликовала атмосферное видео, снятое во время поездки на автомобиле, и сопроводила его отрывком из знаменитой речи бывшего президента США Теодора Рузвельта «Человек на арене».





На кадрах Лопес наслаждается солнечной погодой, сидя в машине с опущенными окнами. Для съёмки певица выбрала лёгкий образ — откровенный топ на тонких бретелях, минималистичный макияж и небольшие золотые серьги.



Фоном к ролику стала цитата из речи Рузвельта о человеке, который не боится выходить на арену, совершать ошибки и продолжать двигаться вперёд, несмотря на критику и неудачи. Именно эта мысль, судя по всему, особенно откликнулась артистке.





«Когда продолжаешь идти вперёд, всё становится только лучше», — написала Дженнифер Лопес под публикацией.