Дженнифер Лопес отметила 57-летие вдохновляющим посланием о силе и стойкости
Дженнифер Лопес отпраздновала своё 57-летие, поделившись с поклонниками вдохновляющим посланием. В личном блоге артистка опубликовала атмосферное видео, снятое во время поездки на автомобиле, и сопроводила его отрывком из знаменитой речи бывшего президента США Теодора Рузвельта «Человек на арене».
На кадрах Лопес наслаждается солнечной погодой, сидя в машине с опущенными окнами. Для съёмки певица выбрала лёгкий образ — откровенный топ на тонких бретелях, минималистичный макияж и небольшие золотые серьги.
Фоном к ролику стала цитата из речи Рузвельта о человеке, который не боится выходить на арену, совершать ошибки и продолжать двигаться вперёд, несмотря на критику и неудачи. Именно эта мысль, судя по всему, особенно откликнулась артистке.
«Когда продолжаешь идти вперёд, всё становится только лучше», — написала Дженнифер Лопес под публикацией.Поклонники поздравили звезду с днём рождения, отметив, что её философия и жизненный настрой продолжают вдохновлять миллионы людей по всему миру.