Виктория Боня рассказала о совместном проекте с Владимиром Соловьёвым
Боня заявила, что вместе с Соловьёвым создаст платформу для жалоб россиян
Виктория Боня сообщила, что вместе с командой Владимира Соловьёва планирует запустить платформу, на которой жители России смогут рассказывать о проблемах в своих городах и направлять обращения. Об этом блогер рассказала в личном блоге.
По словам Бони, идея такого проекта появилась ещё весной после её публичной дискуссии с журналистом. Тогда она предложила создать удобную площадку для обратной связи с гражданами, а теперь, как утверждает блогер, получила ответ от команды Соловьёва.
«Владимир обсудил с ВК и MAX создание платформы для обращений граждан — мы готовы взяться за её разработку. Однако прежде хотелось бы услышать ваше видение проекта: какой должна быть платформа, каким функционалом обладать?» — процитировала Боня полученное сообщение.После этого блогер обратилась к своим подписчикам с просьбой помочь в разработке проекта. Она предложила пользователям поделиться идеями о том, каким должен быть сервис и какие функции будут наиболее полезны для жителей разных регионов.
Напомним, в апреле Виктория Боня принимала участие в публичных дебатах с Владимиром Соловьёвым. Позже блогер заявила, что считает эту встречу успешной, поскольку смогла воспользоваться площадкой журналиста, чтобы обратить внимание на проблемы, которые, по её мнению, волнуют россиян.