Виктория Боня рассказала о совместном проекте с Владимиром Соловьёвым

25 июля 2026, 13:03

Боня заявила, что вместе с Соловьёвым создаст платформу для жалоб россиян

Виктория Боня (Фото: Instagram* / @victoriabonya)

Виктория Боня сообщила, что вместе с командой Владимира Соловьёва планирует запустить платформу, на которой жители России смогут рассказывать о проблемах в своих городах и направлять обращения. Об этом блогер рассказала в личном блоге.





По словам Бони, идея такого проекта появилась ещё весной после её публичной дискуссии с журналистом. Тогда она предложила создать удобную площадку для обратной связи с гражданами, а теперь, как утверждает блогер, получила ответ от команды Соловьёва.





«Владимир обсудил с ВК и MAX создание платформы для обращений граждан — мы готовы взяться за её разработку. Однако прежде хотелось бы услышать ваше видение проекта: какой должна быть платформа, каким функционалом обладать?» — процитировала Боня полученное сообщение.