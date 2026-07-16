Дженнифер Лопес показала эффектные кадры с отдыха

16 июля 2026, 23:10

Дженнифер Лопес восхитила поклонников образом в прозрачном сарафане

Дженнифер Лопес (Фото: Instagram* / @jlo)

Дженнифер Лопес поделилась с поклонниками атмосферными кадрами с Сицилии, где сейчас проходит её европейское путешествие. Для фотосессии певица и актриса выбрала белый полупрозрачный сарафан с глубоким декольте, подчеркнувший её фигуру.