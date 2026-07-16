Дженнифер Лопес показала эффектные кадры с отдыха
Дженнифер Лопес поделилась с поклонниками атмосферными кадрами с Сицилии, где сейчас проходит её европейское путешествие. Для фотосессии певица и актриса выбрала белый полупрозрачный сарафан с глубоким декольте, подчеркнувший её фигуру.
На снимках звезда позирует на балконе в лёгком платье с ажурной отделкой. Образ дополнили платок в тон, белые туфли-лодочки с открытой пяткой и солнцезащитные очки в стиле «кошачий глаз». В публикацию также вошли несколько селфи, на которых можно рассмотреть детали наряда.
Однако этим модные эксперименты Лопес не ограничились. На показе Dolce & Gabbana Alta Moda артистка появилась уже в совершенно другом образе — в эффектном вечернем платье с накидкой, крупными украшениями и ярким макияжем.
Поездка на Сицилию стала частью европейского маршрута Дженнифер Лопес. До этого знаменитость успела побывать в Париже, где заранее отметила свой 57-й день рождения, а затем посетила теннисный турнир Уимблдон в Лондоне.
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