Дженнифер Лопес показала эффектный образ на свадьбе Тейлор Свифт и Трэвиса Келси

07 июля 2026, 10:52

Дженнифер Лопес произвела фурор на свадьбе Тейлор Свифт откровенным декольте

Дженнифер Лопес (Фото: Instagram* / @jlo)

Дженнифер Лопес стала одной из самых обсуждаемых гостей свадьбы Тейлор Свифт и Трэвиса Келси, которая прошла 4 июля в Нью-Йорке. На торжестве, собравшем около тысячи приглашённых, певица появилась в эффектном платье с глубоким декольте, мгновенно привлекшем внимание поклонников.