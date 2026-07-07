Дженнифер Лопес показала эффектный образ на свадьбе Тейлор Свифт и Трэвиса Келси
Дженнифер Лопес стала одной из самых обсуждаемых гостей свадьбы Тейлор Свифт и Трэвиса Келси, которая прошла 4 июля в Нью-Йорке. На торжестве, собравшем около тысячи приглашённых, певица появилась в эффектном платье с глубоким декольте, мгновенно привлекшем внимание поклонников.
Образ артистка показала в соцсетях. Для праздника 56-летняя Лопес выбрала элегантный наряд с трикотажным лифом и многослойной юбкой со шлейфом. Наряд дополнили туфли на высокой шпильке, лаконичный клатч и роскошные бриллиантовые украшения — массивное колье и крупные серьги.
Свадьба Тейлор Свифт и Трэвиса Келси прошла в условиях строгой секретности. Молодожёны попросили гостей отказаться от использования мобильных телефонов во время торжества, а безопасность мероприятия обеспечивали сотрудники полиции Нью-Йорка. Несмотря на это, некоторые знаменитости позже поделились в соцсетях фотографиями своих праздничных образов, среди них оказалась и Дженнифер Лопес.
Среди гостей церемонии также были Хью Грант, Дакота Джонсон, Брэдли Купер, Джиджи Хадид, Карли Клосс и другие мировые звёзды. Само торжество стало одним из самых обсуждаемых светских событий года.
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