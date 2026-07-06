Карина Нигай устроила футбольный праздник в честь 10-летия сына
Карина Нигай показала в соцсетях, как ярко отпраздновала 10-летие сына Кирилла, организовав для него тематическую вечеринку в футбольном стиле. Праздник получился насыщенным не только для детей, но и для взрослых.
Гостей ждали танцы, пенная вечеринка, родео на огромном футбольном мяче и праздничный торт, выполненный в виде футбольного мяча. Главной темой мероприятия стала любовь именинника к спорту.
Одним из самых трогательных моментов вечера стала речь самого Кирилла. Мальчик поблагодарил бабушку и дедушку, маму, а также своих друзей за поддержку и внимание, чем растрогал гостей праздника.
Кирилл — сын Карины Нигай и топ-менеджера фармацевтической компании Вадима Семенова. Пара развелась в 2021 году. Сейчас мальчик профессионально занимается футболом, а блогер продолжает активно развивать свою карьеру.
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