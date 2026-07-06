Карина Нигай устроила футбольный праздник в честь 10-летия сына

06 июля 2026, 21:11

Сын Карины Нигай отметил 10-летие футбольной вечеринкой и растрогал гостей речью

Карина Нигай (Фото: Instagram* / @karina_nigay)

Карина Нигай показала в соцсетях, как ярко отпраздновала 10-летие сына Кирилла, организовав для него тематическую вечеринку в футбольном стиле. Праздник получился насыщенным не только для детей, но и для взрослых.