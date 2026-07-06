«Это тяжело»: Ваня Дмитриенко признался, что болезненно переживает хейт

06 июля 2026, 17:24

Ваня Дмитриенко рассказал, почему не может спокойно относиться к критике

Ваня Дмитриенко (Фото: Instagram* / @dmitrienko_vanya)

Ваня Дмитриенко откровенно рассказал, что до сих пор тяжело воспринимает негативные комментарии в свой адрес. По словам молодого артиста, для него очень важно чувствовать поддержку слушателей, поэтому критика нередко даётся ему непросто. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».





На VK Fest в Санкт-Петербурге певец признался, что искренне вкладывается в своё творчество и хочет, чтобы его песни находили отклик у людей. Именно поэтому отсутствие признания или волна хейта могут сильно его задевать.





«Важно, чтобы песни нравились, чтобы тебя любили, важно признание. И когда это не получаешь — оно расстраивает, и иногда очень сильно, когда достигает какого-то эпицентра — это тяжело. Это нужно иметь очень большой опыт, которого у меня еще нет. Вот было бы мне лет 40, наверное, мне было бы вообще по барабану», — поделился Дмитриенко.