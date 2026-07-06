«Стараюсь что-то придумывать»: Караулова рассказала, как проводит время с маленьким сыном

06 июля 2026, 17:37

Певица Юлианна Караулова рассказала о воспитании сына и совместном досуге

Юлианна Караулова (Фото: Instagram* / @yulianna_karaulova)

Юлианна Караулова поделилась подробностями того, как совмещает работу и воспитание маленького сына. Об этом певица рассказала на премии «Мама года 2026», отметив, что семейное время для неё является одной из главных ценностей. Об этом сообщает Super.





По словам артистки, и у неё, и у ребёнка достаточно плотный график, поэтому совместные свободные дни становятся особенно значимыми.





«Насыщенный график. Ещё большой вопрос, у кого график более насыщенный — у меня или у него. У него достаточно большое количество всяческих занятий», — отметила Караулова.

«Стараюсь ездить в разные места, чтобы он открывал каждый раз для себя что-то новое, чтобы ему было интересно. В общем, стараюсь что-то придумывать по формату. Выставки, концерты, парки с какими-то, не знаю, площадками, верёвочными парками», — рассказала артистка.