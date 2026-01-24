Дженнифер Лопес подала милостыню бездомному и «выгуляла» сумку за миллионы рублей

24 января 2026, 17:19

DM: Дженнифер Лопес гуляла с дорогой сумкой и подала милостыню бездомному

Дженнифер Лопес (Фото: Instagram*/jlo)

Американская певица и актриса Дженнифер Лопес вышла на прогулку в Лос‑Анджелесе с сумкой стоимостью в миллионы рублей и дала деньги бездомному. Об этом пишет Daily Mail.