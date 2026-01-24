Дженнифер Лопес подала милостыню бездомному и «выгуляла» сумку за миллионы рублей
Американская певица и актриса Дженнифер Лопес вышла на прогулку в Лос‑Анджелесе с сумкой стоимостью в миллионы рублей и дала деньги бездомному. Об этом пишет Daily Mail.
Папарацци засняли 56‑летнюю звезду со стаканом кофе. На ней были обтягивающий белый топ, серый пиджак и широкие синие джинсы. Образ дополняла редкая синяя Hermes Kelly из крокодиловой кожи. По данным издания, цена аксессуара превышает 80 тысяч долларов (около шести миллионов рублей).
Отмечается, что на улице за артисткой последовал мужчина без определенного места жительства. Лопес села в машину и, опустив стекло, передала ему наличные.
