Дженнифер Лопес похвасталась декольте в откровенном платье — фото

Певица и актриса Дженнифер Лопес показала полупрозрачное платье с декольте
Дженнифер Лопес (Фото: Instagram*/jlo)

Певица и актриса Дженнифер Лопес показала фигуру в «голом» образе, опубликовав снимок в Instagram*.



На фото 56-летняя звезда позирует перед камерой в бордовом полупрозрачном макси-платье с глубоким декольте, расшитом пайетками. Образ она дополнила атласными туфлями на каблуках в тон, крупными серьгами и массивным колье. Волосы Лопес уложили в локоны, а макияж сделали с тёмными тенями и бордовой помадой.

Дженнифер Лопес (Фото: Instagram*/jlo)

Артистка дала понять, что собирается на церемонию вручения премии «Золотой глобус», которая пройдёт 11 января в отеле Beverly Hilton в Лос-Анджелесе.

Ранее Дженнифер Лопес объясняла, почему в своем возрасте она предпочитает откровенные наряды.
Никита Кротов

