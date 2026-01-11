Дженнифер Лопес похвасталась декольте в откровенном платье — фото
Певица и актриса Дженнифер Лопес показала фигуру в «голом» образе, опубликовав снимок в Instagram*.
На фото 56-летняя звезда позирует перед камерой в бордовом полупрозрачном макси-платье с глубоким декольте, расшитом пайетками. Образ она дополнила атласными туфлями на каблуках в тон, крупными серьгами и массивным колье. Волосы Лопес уложили в локоны, а макияж сделали с тёмными тенями и бордовой помадой.
Артистка дала понять, что собирается на церемонию вручения премии «Золотой глобус», которая пройдёт 11 января в отеле Beverly Hilton в Лос-Анджелесе.
Ранее Дженнифер Лопес объясняла, почему в своем возрасте она предпочитает откровенные наряды.
