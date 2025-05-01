Дженнифер Лопес помогла звездному стилисту после пожара в джипе

Дженнифер Лопес (Фото: Инстаграм* @jlo)
Стилист по волосам Барри Ли Моэ заявил в соцсетях, что певица Дженнифер Лопес спасла ему жизнь.
Барри Ли Моэ рассказал, что недавно едва не умер. Стилист, с которым сотрудничают многие селебрити, включая Дженнифер Лопес, чудом не пострадал. Парикмахер отметил, что его джип загорелся на дороге.
Фото: Инстаграм* @barryleemoe
Со слов стилиста, эта трагедия случилась двое суток назад. Он выразил благодарность всем, кто пришел ему на помощь за эти 48 часов. Барри отдельно обратился к Дженнифер Лопес, которая помогла ему добраться домой в Техас.
Стилист уточнил, что любит ездить за рулем и преодолевать значительные расстояния.
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«Это был настолько сильный пожар, что он унес мой джип, мои самые ценные личные вещи и большую часть моего профессионального набора. Менее чем за 30 минут я увидел, как уголок моего мира исчез прямо на моих глазах», — откровенничал Барри.
Фото: Инстаграм* @barryleemoe
Со слов стилиста, эта трагедия случилась двое суток назад. Он выразил благодарность всем, кто пришел ему на помощь за эти 48 часов. Барри отдельно обратился к Дженнифер Лопес, которая помогла ему добраться домой в Техас.
Стилист уточнил, что любит ездить за рулем и преодолевать значительные расстояния.
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Ольга Енгалычева