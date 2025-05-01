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Дженнифер Лопес помогла звездному стилисту после пожара в джипе

Дженнифер Лопес (Фото: Инстаграм* @jlo)

Дженнифер Лопес (Фото: Инстаграм* @jlo)

Стилист по волосам Барри Ли Моэ заявил в соцсетях, что певица Дженнифер Лопес спасла ему жизнь.
Барри Ли Моэ рассказал, что недавно едва не умер. Стилист, с которым сотрудничают многие селебрити, включая Дженнифер Лопес, чудом не пострадал. Парикмахер отметил, что его джип загорелся на дороге.

«Это был настолько сильный пожар, что он унес мой джип, мои самые ценные личные вещи и большую часть моего профессионального набора. Менее чем за 30 минут я увидел, как уголок моего мира исчез прямо на моих глазах», — откровенничал Барри.

Фото: Инстаграм* @barryleemoe


Со слов стилиста, эта трагедия случилась двое суток назад. Он выразил благодарность всем, кто пришел ему на помощь за эти 48 часов. Барри отдельно обратился к Дженнифер Лопес, которая помогла ему добраться домой в Техас.

Стилист уточнил, что любит ездить за рулем и преодолевать значительные расстояния.

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Ведущая ток-шоу на сексуальную тематику Елена Ханга живет на скромную пенсию: как сложилась жизнь журналистки, ставшей мамой в 39?
01 мая 2025, 15:30

Елена Ханга (Фото: РИАА Новости/Екатерина Чеснокова)

Журналистка Елена Ханга недавно стала членом жюри на ежегодной киномузыкальной премии Cinema Jazz Awards.
Каково её нынешнее положение, сколько составляет её пенсия и что известно о её личной жизни? Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Ранние годы и образование

Елена Ханга родилась 1 мая 1962 года в Москве. В детстве, как и её мать, она занималась теннисом и играла за ЦСКА. В 1984 году Елена окончила факультет журналистики МГУ и продолжила обучение, стажируясь в Гарвардском и Нью-Йоркском университетах.

Карьера в журналистике

После окончания МГУ Ханга начала свою карьеру в газете «Московские новости». Она была одной из немногих журналистов, присутствовавших на встрече президента СССР Михаила Горбачева и американского лидера Рональда Рейгана в Вашингтоне.

В 1987 году она по обмену стажировалась в Бостоне в газете Christian Science Monitor, а затем вернулась в Москву. В 1989 году по приглашению Фонда Рокфеллера уехала в США, где прожила до 1997 года, после чего вернулась в Россию.

Личная жизнь

Елена Ханга — дочь Абдула Кассим Ханги, премьер-министра Занзибара, который подвергся репрессиям и погиб в тюрьме. После его смерти Елена столкнулась с проблемами, связанными с наследством, когда её сводный брат присвоил себе имущество, которое ей должно было достаться.

Ханга замужем за Игорем Минтусовым, председателем совета директоров Центра политического консультирования. В 2001 году, когда журналистке было 39 лет, у них родилась дочь Елизавета-Анна, названная в честь тренера по теннису Анны Дмитриевой.

Фото: iStock/Marina Moskalyuk

Телевизионная карьера

Елена Ханга стала известной в 1980-е годы, играя за «Сборную мира» в КВН. После стажировки в США её пригласили работать на программу «Взгляд» на НТВ. С 1996 года она начала делать спортивные репортажи, а с 1997 года стала ведущей программы «Про это», первого на российском ТВ ток-шоу на сексуальную тематику.

В 2000 году она освещала летнюю Олимпиаду в Сиднее. Последняя постоянная программа с её участием на НТВ была закрыта в 2006 году. С 2009 года Ханга работала на канале Russia Today, где вела различные ток-шоу.

Современные проекты

В настоящее время Елена Ханга занимается проектом для YouTube под названием «ХАНГость», где она беседует со звездами и известными личностями из мира культуры и искусства.

В 2022 году она стала ведущей передачи «Просто такая генетика». В конце февраля 2024 года Ханга выступила в качестве члена жюри на ежегодной киномузыкальной премии Cinema Jazz Awards.

Пенсия и финансовые реалии

По данным «‎KP.RU», размер пенсии Елены Ханги составляет 17 тысяч рублей. В 2020 году она сообщала о пенсии в размере 23 тысяч рублей и отмечала, что не может позволить себе дорогие вещи, а карманных денег у неё меньше, чем у дочери.

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Орбакайте может остаться без элитной недвижимости в Юрмале после запрета на въезд в Латвию
Орбакайте может лишиться квартиры в элитном районе Юрмалы
01 мая 2025, 15:07

Кристина Орбакайте (фото: Instagram* @orbakaite_k)

Певица Кристина Орбакайте может остаться без квартиры в элитном районе Юрмалы после запрета властей Латвии на въезд в страну. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
Отмечается, что у певицы в Юрмале имеется трёхкомнатная квартира площадью 100 метров, которая перешла ей от Бориса Моисеева. В своё время артист переписал недвижимость в знаменитом доме «Ривьера» на дочь Аллы Пугачёвой. Там же имеют квартиры и других российские знаменитости.

Предварительно сообщается, что жильё Орбакайте может быть арестовано. Цена квартиры, по оценкам специалистов, достигает 30 миллионов рублей.

Помимо недвижимости в Латвии, у артистки также есть две квартиры в московском ЖК «Четыре ветра» на Большой Грузинской улице. Орбакайте пыталась в краткие сроки продать их за 400 миллионов рублей, но ей не удалось найти покупателей.

Кроме того, после решения властей Латвии Орбакайте осталась без концерта в Юрмале, запланированного на 1 июня. Из-за этого артиста лишилась примерно 5-10 миллионов рублей.

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*запрещён в РФ
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Киркоров попал в новый скандал: артисту грозит крупный штраф после празднования дня рождения
Киркорову грозит штраф за салют в честь дня рождения
01 мая 2025, 15:04

Филипп Киркоров (фото: Telegram @official_kirkorov)

Филиппу Киркорову может грозить штраф за салют в честь дня рождения.
Певец отметил 58-летие в загородном доме. В соцсетях распространились многочисленные кадры салюта, прогремевшего в Красногорске. Выяснилось, что пиротехника запускалась в честь Киркорова. Россияне удивлены масштабами зрелища.

«Бахало у нас на уровне 12 этажа. Наблюдал весь город, за 5 километров было видно», – пишут пользователи Сети.
Местные жители теперь призывают ввести запрет на салюты в Москве и области.

Адвокат Вадим Багатурия в беседе с KP.ru заявил, что в настоящее время такой запрет не действует, но салюты необходимо согласовывать.

«Если мероприятие было согласовано, а в этом у меня нет сомнений, то Киркорова совершенно точно не привлекут к ответственности. Если же салют был нелегальным, то певцу грозит штраф 5 тысяч рублей, а фирме, оказавшей услугу, — 500 тысяч», – отметил юрист.
Сам Киркоров пока не комментировал ситуацию.

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Глюкоза рассказала, что билеты на её концерт в Петербурге раскупили за 3 минуты
01 мая 2025, 14:46

Глюкоза (фото: Instagram* @glukozamusic)

Певица Глюкоза в личном блоге рассказала, что билета на её концерт в Петербурге раскупили за три минуты.
Напомним, что в прошлом году артистка угодила в скандал, выйдя на сцену в нетрезвом виде. Тогда она столкнулась не только с критикой в Сети, но и с отменой на телевидении. После этого Глюкоза ушла в тень и продолжительное время не выходила на связь, а, вернувшись в соцсети, удивила сменой имиджа и новым подходом к творчеству. Теперь певица иногда выступает в клубах. Ближайший концерт состоится в Петербурге.

Глюкоза очень удивилась поклонникам, которые за три минуты раскупили все билеты.

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*запрещён в РФ
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«Нигде нет такой общности»: покинувший Россию Макаревич* признался в любви к Израилю и его жителями
Покинувший РФ Макаревич* признался в любви к Израилю и его жителям
01 мая 2025, 14:29

Андрей Макаревич* (Фото: Instagram** @makarevich_andrey_official)

Покинувший Россию музыкант Андрей Макаревич* призвался в любви к Израилю и его жителям. Артист поздравил страну с Днём независимости.
В личном блоге Макаревич* опубликовал ролик, в котором вместе с женой поздравил местных жителей с праздником. Певец признался, что искренне любит Израиль, поскольку это, по его словам, единственное место в мире, где люди действительно живут по религиозным заповедям.

Такое мнение поддержала и супруга Макаревича*, которая добавила, что только в Израиле люди едины.

«Люблю Израиль за его людей. Мы всегда вместе, нигде в мире нет такой общности и единства, несмотря на повестку. Я люблю эту страну за историю. Нет просто страны, в которой ты живешь, есть страна, без которой ты не можешь жить», – сказала избранница певца.
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*признан Минюстом РФ иноагентом
**запрещён в РФ
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