Глюкоза рассказала, что билеты на её концерт в Петербурге раскупили за 3 минуты

Глюкоза (фото: Instagram* @glukozamusic)
Певица Глюкоза в личном блоге рассказала, что билета на её концерт в Петербурге раскупили за три минуты.
Напомним, что в прошлом году артистка угодила в скандал, выйдя на сцену в нетрезвом виде. Тогда она столкнулась не только с критикой в Сети, но и с отменой на телевидении. После этого Глюкоза ушла в тень и продолжительное время не выходила на связь, а, вернувшись в соцсети, удивила сменой имиджа и новым подходом к творчеству. Теперь певица иногда выступает в клубах. Ближайший концерт состоится в Петербурге.
Глюкоза очень удивилась поклонникам, которые за три минуты раскупили все билеты.
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Глюкоза очень удивилась поклонникам, которые за три минуты раскупили все билеты.
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Анастасия Чинкова