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Глюкоза рассказала, что билеты на её концерт в Петербурге раскупили за 3 минуты

Глюкоза (фото: Instagram* @glukozamusic)

Глюкоза (фото: Instagram* @glukozamusic)

Певица Глюкоза в личном блоге рассказала, что билета на её концерт в Петербурге раскупили за три минуты.
Напомним, что в прошлом году артистка угодила в скандал, выйдя на сцену в нетрезвом виде. Тогда она столкнулась не только с критикой в Сети, но и с отменой на телевидении. После этого Глюкоза ушла в тень и продолжительное время не выходила на связь, а, вернувшись в соцсети, удивила сменой имиджа и новым подходом к творчеству. Теперь певица иногда выступает в клубах. Ближайший концерт состоится в Петербурге.

Глюкоза очень удивилась поклонникам, которые за три минуты раскупили все билеты.

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Орбакайте может остаться без элитной недвижимости в Юрмале после запрета на въезд в Латвию
Орбакайте может лишиться квартиры в элитном районе Юрмалы
01 мая 2025, 15:07

Кристина Орбакайте (фото: Instagram* @orbakaite_k)

Певица Кристина Орбакайте может остаться без квартиры в элитном районе Юрмалы после запрета властей Латвии на въезд в страну. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
Отмечается, что у певицы в Юрмале имеется трёхкомнатная квартира площадью 100 метров, которая перешла ей от Бориса Моисеева. В своё время артист переписал недвижимость в знаменитом доме «Ривьера» на дочь Аллы Пугачёвой. Там же имеют квартиры и других российские знаменитости.

Предварительно сообщается, что жильё Орбакайте может быть арестовано. Цена квартиры, по оценкам специалистов, достигает 30 миллионов рублей.

Помимо недвижимости в Латвии, у артистки также есть две квартиры в московском ЖК «Четыре ветра» на Большой Грузинской улице. Орбакайте пыталась в краткие сроки продать их за 400 миллионов рублей, но ей не удалось найти покупателей.

Кроме того, после решения властей Латвии Орбакайте осталась без концерта в Юрмале, запланированного на 1 июня. Из-за этого артиста лишилась примерно 5-10 миллионов рублей.

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*запрещён в РФ
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#запрет
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#латвия
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Киркоров попал в новый скандал: артисту грозит крупный штраф после празднования дня рождения
Киркорову грозит штраф за салют в честь дня рождения
01 мая 2025, 15:04

Филипп Киркоров (фото: Telegram @official_kirkorov)

Филиппу Киркорову может грозить штраф за салют в честь дня рождения.
Певец отметил 58-летие в загородном доме. В соцсетях распространились многочисленные кадры салюта, прогремевшего в Красногорске. Выяснилось, что пиротехника запускалась в честь Киркорова. Россияне удивлены масштабами зрелища.

«Бахало у нас на уровне 12 этажа. Наблюдал весь город, за 5 километров было видно», – пишут пользователи Сети.
Местные жители теперь призывают ввести запрет на салюты в Москве и области.

Адвокат Вадим Багатурия в беседе с KP.ru заявил, что в настоящее время такой запрет не действует, но салюты необходимо согласовывать.

«Если мероприятие было согласовано, а в этом у меня нет сомнений, то Киркорова совершенно точно не привлекут к ответственности. Если же салют был нелегальным, то певцу грозит штраф 5 тысяч рублей, а фирме, оказавшей услугу, — 500 тысяч», – отметил юрист.
Сам Киркоров пока не комментировал ситуацию.

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#салют
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Дженнифер Лопес помогла звездному стилисту после пожара в джипе
01 мая 2025, 14:59

Дженнифер Лопес (Фото: Инстаграм* @jlo)

Стилист по волосам Барри Ли Моэ заявил в соцсетях, что певица Дженнифер Лопес спасла ему жизнь.
Барри Ли Моэ рассказал, что недавно едва не умер. Стилист, с которым сотрудничают многие селебрити, включая Дженнифер Лопес, чудом не пострадал. Парикмахер отметил, что его джип загорелся на дороге.

«Это был настолько сильный пожар, что он унес мой джип, мои самые ценные личные вещи и большую часть моего профессионального набора. Менее чем за 30 минут я увидел, как уголок моего мира исчез прямо на моих глазах», — откровенничал Барри.

Фото: Инстаграм* @barryleemoe


Со слов стилиста, эта трагедия случилась двое суток назад. Он выразил благодарность всем, кто пришел ему на помощь за эти 48 часов. Барри отдельно обратился к Дженнифер Лопес, которая помогла ему добраться домой в Техас.

Стилист уточнил, что любит ездить за рулем и преодолевать значительные расстояния.

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«Чего и вам желаю!»: Анна Семенович заявила, что гордится своей грудью

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#селебрити
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«Нигде нет такой общности»: покинувший Россию Макаревич* признался в любви к Израилю и его жителями
Покинувший РФ Макаревич* признался в любви к Израилю и его жителям
01 мая 2025, 14:29

Андрей Макаревич* (Фото: Instagram** @makarevich_andrey_official)

Покинувший Россию музыкант Андрей Макаревич* призвался в любви к Израилю и его жителям. Артист поздравил страну с Днём независимости.
В личном блоге Макаревич* опубликовал ролик, в котором вместе с женой поздравил местных жителей с праздником. Певец признался, что искренне любит Израиль, поскольку это, по его словам, единственное место в мире, где люди действительно живут по религиозным заповедям.

Такое мнение поддержала и супруга Макаревича*, которая добавила, что только в Израиле люди едины.

«Люблю Израиль за его людей. Мы всегда вместе, нигде в мире нет такой общности и единства, несмотря на повестку. Я люблю эту страну за историю. Нет просто страны, в которой ты живешь, есть страна, без которой ты не можешь жить», – сказала избранница певца.
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«Чего и вам желаю!»: Анна Семенович заявила, что гордится своей грудью
Певица Анна Семенович заявила, что гордится своей пышной грудью
01 мая 2025, 14:16

Анна Семенович (Фото: ВКонтакте @official_semenovich)

Обладательница роскошного бюста восьмого размера, который она ещё и подчёркивает в своих сценических образах, певица Анна Семенович ответила на вопрос поклонников в социальных сетях о том, как она относится к такой большой груди. По словам артистки, относится она к ней прекрасно.
Выдающиеся формы бывшей фигуристки и экс-солистки группы «Блестящие» уже не раз становились предметом для шуток со стороны коллег по творческому цеху и пользователей сети. Например, известный насмешник Станислав Садальский, комментируя награждение Семенович медалью «За труды в культуре и искусстве», отметил, что ничего не знает о трудах артистки на данном поприще, но медаль повесить ей точно есть куда.

Сама Анна ответила на вопрос поклонников о своих пышных формах, что вполне ими довольна.

«Шикарно отношусь, очень горжусь и вам рекомендую!» — заявила звезда.

Анна Семенович (Фото: ВКонтакте @official_semenovich)

Стоит отметить, что ранее певица всё-таки признавалась, что её несомненные достоинства причиняют и определённые неудобства. Из-за пышного бюста и солидного веса у артистки часто болит спина. Она даже подумывала о том, чтобы уменьшить объём груди с помощью пластики, но потом отказалась от этой идеи.

«Мои формы — семейная особенность, доставшаяся от мамы и бабушки. Идти против природы я не стала», — объяснила Семенович.

Анна уверена, что, несмотря на физические неудобства, её роскошные формы — дар, которым стоит гордиться. Певица продолжает подчёркивать особенности своей фигуры откровенными нарядами, чем приводит в неистовый восторг поклонников.

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#артист
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