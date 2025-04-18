Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Шоу-бизнес/ Дженнифер Лопес может предстать перед судом по делу рэпера P. Diddy

Дженнифер Лопес может предстать перед судом по делу рэпера P. Diddy

Daily Mail: Дженнифер Лопес предстанет перед судом по делу P.Diddy
Дженнифер Лопес (Фото: Инстаграм* @jlo)

Дженнифер Лопес (Фото: Инстаграм* @jlo)

Певица Дженнифер Лопес может предстать перед судом из-за бывшего возлюбленного P. Diddy (Шона Комбса), которого обвиняют в торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации и иных ужасных преступлениях, сообщила газета Daily Mail.
Речь идет о скандально известной перестрелке в ночном клубе в далеком 1999-м, когда рэпера и певицу арестовали. Тогда знаменитости встречались.

Судебное разбирательство начнется в середине мая. В настоящее время адвокаты арестованного Комбса стараются добиться того, чтобы случившееся больше 20 лет назад исключили из списка доказательств его преступной деятельности. Выйдет ли это, неизвестно. Однако существует огромная вероятность, что Лопес не просто упомянут во время судебных разбирательств. Певица тоже может предстать перед судом.

Кстати, публика, с негативом настроенная к Дженнифер, уже давно ждет своего рода расправы над певицей. Недоброжелатели уверены, она была не только наблюдателем, а соучастницей всех преступлений P.Diddy. Подливает масла в огонь тот факт, что прошло много времени после задержания Комбса, а исполнительница хита «On the Floor» так и не прокомментировала происходящее. Только однажды у представителей СМИ получилось напрямую спросить ее об этом, однако Лопес проигнорировала журналистов, покинув автограф-сессию, где и был задан вопрос.

Читайте также:

Forbes: P. Diddy не признает вину по новым обвинениям о торговле людьми

P. Diddy победил в суде и опроверг обвинения в насилии на крупной вечеринке

«Господи, помоги ему, пожалуйста»: Джастин Бибер сходит с ума на фоне скандала с P. Diddy

*Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская
#суд
#скандал
#преступление
#певица
Звезда «Универа» Мария Кожевникова показала, как готовит кулич с повзрослевшим сыном от бизнесмена
Актриса Мария Кожевникова показала повзрослевшего сына от бизнесмена
18 апреля 2025, 17:25

Мария Кожевникова (Фото: Инстаграм* @mkozhevnikova)

Мария Кожевникова часто рассказывает о жизни многодетной мамы, но фотографиями с наследниками могла бы, по мнению поклонников, делиться и чаще. Накануне звезда «Универа» поделилась в своих соцсетях редкими фото с сыном.
Мария с семилетним Васей сходили вместе на мастер-класс по выпеканию куличей.

«Сходили с Васей на красивое пасхальное мероприятие, где своими руками создали кулич», — отметила Кожевникова.

Мария Кожевникова с сыном на мастер-классе (Фото: Инстаграм* @mkozhevnikova)


Стоит напомнить, что помимо Василия актриса и ее романтический партнер Евгений Васильев воспитывают еще троих детей — 11-летнего Ивана, 10-летнего Максим, а младший сын родился в сентябре 2023 года. К слову, Кожевникова с возлюбленным обвенчались более десяти лет назад, однако официальной регистрации брака у них не было.

Ранее сообщалось, что отец актрисы Александр Кожевников, являющийся олимпийским чемпионом по хоккею, не очень доволен внуками, поскольку ожидал, что ребята пойдут по его стопам.

Читайте также:

SHAMAN признался, как мытье полов помогло написать ему свой главный хит

«Два с половиной года и 12 операций»: Экс-жена Аршавина Алиса Казьмина рассказала о восстановлении носа

«Отжал полквартиры у детей и радуется!» Рапунцель возмутила реакция бывшего мужа на решение суда

*Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская
#мама
#актриса
#кулич
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Замеченный в объятиях Арины Авериной Артур Сопельник сообщил о разводе с женой
Замеченный в компании Арины Авериной Артур Сопельник сообщил о разводе с женой
18 апреля 2025, 17:21

Артур Сопельник (Фото: Инстаграм* artur_kinlepos)

Известный по сериалу «Кадетство» актёр Артур Сопельник в 2021 году женился на визажисте Елизавете Туляковой, а через некоторое время пара даже обвенчалась. Но любовь не выдержала проверку временем: на днях артист сообщил о своём разводе.
До этого Сопельника дважды замечали в компании гимнастки Арины Авериной — на премьере телесериала «Аутсорс» и церемонии вручения премии VOICE. Актёр и спортсменка не выглядели как друзья: много смеялись, обнимались, поэтому неудивительно, что у любопытной публики сразу возникли вопросы. Ведь ещё не так давно Артур рассказывал, как ему повезло с женой.

Чтобы положить конец уже начавшим распространяться слухам и не дать появиться новым, звезда «Кадетства» решил всё объяснить в своей социальной сети. Оказывается они с Елизаветой расстались ещё в прошлом году.

«Если честно, я до последнего надеялся, что говорить об этом не придется. Думал, что в 21-м веке личное должно оставаться личным. Но когда начинают додумывать за тебя — проще сказать самому. Решение о расставании было принято давно. Не спонтанно, не на эмоциях. Мы прошли через сложные разговоры и непростые месяцы. Сейчас у каждого давно уже своя жизнь, в которой есть место счастью и радости», — рассказал Сопельник.

Артур Сопельник (Фото: Инстаграм* artur_kinlepos)

Он поблагодарил экс-супругу за те годы, что они прожили вместе, за поддержку и за тот путь, который прошли вдвоём. Артист отметил, что прошлое важно для него и он относится к нему с уважением.

«У каждого из нас — свой путь. И пусть он будет честным, спокойным и по-своему светлым. Спасибо всем за понимание», — обратился к поклонникам и подписчикам 33-летний актер.

Его бывшая жена не оставила пост Артура без внимания. Судя по всему, у Елизаветы Туляковой свой взгляд на всё происходившее и происходящее и он очень отличается от того, как подаёт ситуацию Сопельник. Комментарий её был неожиданно резким, язвительным и ядовитым.

Елизавета Тулякова (Фото: ВКонтакте @tulyakova_eo)

«Справка 1: некоторые мужья называют свое психологическое насилие и измены „сложными разговорами и непростыми месяцами“. Справка 2: иногда лучше все же продолжать молчать. Справка 3: тему считаю раскрытой настолько, что аж закрыли», — написала визажист.

А ведь ещё полтора года назад артист рассказывал, как ему повезло в браке, как он не замечает времени, проведённого вместе с Лизой и как сильно она его изменила в лучшую сторону. Артур говорил, что у него появилась «голова на плечах».

Сопельник и Аверина вместе участвовали в последнем сезоне шоу «Ледниковый период». Не исключено, что именно тогда звезда сериалов и потерял эту самую только что обретённую голову. Встречаются ли сейчас актёр и гимнастка, неизвестно.

Читайте также:

«Люблю любить тебя»: Соловьев накануне свадьбы признался Авериной в своих чувствах

«По цепочке»: Жених Дины Авериной фигурист Дмитрий Соловьёв рассказал о сложностях в общении с сёстрами

«Союз возможен»: Аверина и Соловьёв сфотографировались с обручальными кольцами


* Запрещённая в России социальная сеть
#насилие
#актёр
#пост
#компании
#шоу
#социальная сеть
#артист
#фигурист
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Мы ведём культурную СВО»: сын Куклачёва отреагировал на санкции Украины в отношении отца
Сын Куклачёва высказался санкциях Украины в отношении отца
18 апреля 2025, 17:17

Юрий и Дмитрий Куклачёвы (фото: РИА Новости/Владимир Трефилов)

Сын циркового артиста Юрия Куклачёва высказался о санкциях, введённых Владимиром Зеленским в отношении его отца.
«Я считаю, что это замечательная и прекрасная новость, потому что я и Юрий Дмитриевич ведём своего рода культурную СВО против наших врагов. И, естественно, мы всей душой и сердцем поддерживаем наших ребят», – заявил актёр, режиссёр и продюсер Дмитрий Куклачёв в беседе с 360.ru.
Куклачёв-младший сообщил, что его отец даёт благотворительные концерты в разных городах России. Также он выступает перед семьями ветеранов и участников СВО. Однако из-за плохого самочувствия 76-летний артист не может отправиться с концертами в зону проведения СВО, хотя очень «рвётся» туда.

Также Дмитрий Юрьевич подчеркнул, что вместе с отцом ездит на все выступления. Недавно они вернулись из большого тура.

По мнению сына артиста, санкции могли быть введены именно из-за проведения благотворительных концертов.

Читайте также:

Зеленский ввёл санкции против SHAMAN, Куклачёва, Цискаридзе и других российских деятелей культуры

«Умру, но не буду наркоманом»: долгий путь Юрия Куклачёва к званию клоуна, наркомания и обвинения в живодерстве

«Любит Россию и не поддерживает Зеленского»: Юрий Куклачёв высказался о патриотизме Аллы Пугачёвой
#санкции
#актёр
#режиссёр
#отец
#артист
#сво
#владимир зеленский
Следите за нашими новостями
в удобном формате
SHAMAN признался, как мытье полов помогло написать ему свой главный хит
SHAMAN заявил, что придумал хит «Моя Россия» во время мытья полов
18 апреля 2025, 17:01

Певец SHAMAN (Фото: Телеграм, @shaman_channel)

Певец Ярослав Дронов (SHAMAN) признался, что придумал свой главный хит «Моя Россия», когда занимался мытьем полов дома. В беседе с ОСН он заявил, что творческие озарения часто посещают его в моменты, далекие от искусства.
Певец рассказал, что часто напевает мотив для будущей песни на диктофон, а после доводит до ума и превращает в полноценную композицию.
«Например, песню «Моя Россия» я напевал в своей голове, когда пришел мотив будущего припева, потом напел на диктофон. Спустя время я его переслушал и дополнил. <…> Я придумал эту песню, когда дома мыл полы. Очень часто ко мне приходит вдохновение в самых неожиданных ситуациях и обстановках, которые вообще никак не связаны с творчеством», — приводит Общественная Служба Новостей слова Дронова.
SHAMAN предположил, что многие артисты придумывают свои песни именно в неподходящих для того обстоятельствах.

Читайте также:

Зеленский ввел санкции против SHAMAN, Куклачева, Цискаридзе и других российских деятелей культуры

SHAMAN не против проведения урока в школе вместе с Мизулиной

SHAMAN поддерживает предложение создать международную музыкальную премию в РФ
#россия
#санкции
#певец
#дома
#зеленский
#рф
#служба
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Да ни в жизни»: Андрей Макаревич* не будет выступать для россиян
Андрей Макаревич* заявил, что не будет выступать в России
18 апреля 2025, 16:35

Андрей Макаревич* (Фото: Телеграм, @andrey_makarevich)

Рок-музыкант Андрей Макаревич* сообщил журналисту, что не даст концерт для россиян. Интервью распространили в соцсетях.
После того как певец уехал за границу, он стал с пренебрежением высказываться о России и её жителей.
«И вот это всё подтявкивающее говно затихнет, но они же никуда не денутся, они же там останутся. И я поеду для них петь? Да ни в жизни», — заявил Макаревич*.
При этом он отметил, что даст концерт в Киеве. Когда его ещё раз спросили о России, он был краток.
«В России не дам. Я не хочу их видеть», — сказал артист.
После ещё одного вопроса Макаревич* послал представителя прессы куда подальше и спешно ушёл.

Ранее стало известно, что бизнес музыканта стал убыточным.

Читайте также:

«Два с половиной года и 12 операций»: Экс-жена Аршавина Алиса Казьмина рассказала о восстановлении носа

Драки, ссоры и Паша Техник на свадьбе: скандальные отношения Безумного Паши и Иришки Чики-Пики

«Отжал полквартиры у детей и радуется!» Рапунцель возмутила реакция бывшего мужа на решение суда

*признан в России иноагентом.
#певец
#концерт
#отношения
#артист
#россия
Следите за нашими новостями
в удобном формате