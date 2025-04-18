Дженнифер Лопес может предстать перед судом по делу рэпера P. Diddy

Дженнифер Лопес (Фото: Инстаграм* @jlo)
Певица Дженнифер Лопес может предстать перед судом из-за бывшего возлюбленного P. Diddy (Шона Комбса), которого обвиняют в торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации и иных ужасных преступлениях, сообщила газета Daily Mail.
Речь идет о скандально известной перестрелке в ночном клубе в далеком 1999-м, когда рэпера и певицу арестовали. Тогда знаменитости встречались.
Судебное разбирательство начнется в середине мая. В настоящее время адвокаты арестованного Комбса стараются добиться того, чтобы случившееся больше 20 лет назад исключили из списка доказательств его преступной деятельности. Выйдет ли это, неизвестно. Однако существует огромная вероятность, что Лопес не просто упомянут во время судебных разбирательств. Певица тоже может предстать перед судом.
Кстати, публика, с негативом настроенная к Дженнифер, уже давно ждет своего рода расправы над певицей. Недоброжелатели уверены, она была не только наблюдателем, а соучастницей всех преступлений P.Diddy. Подливает масла в огонь тот факт, что прошло много времени после задержания Комбса, а исполнительница хита «On the Floor» так и не прокомментировала происходящее. Только однажды у представителей СМИ получилось напрямую спросить ее об этом, однако Лопес проигнорировала журналистов, покинув автограф-сессию, где и был задан вопрос.
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Судебное разбирательство начнется в середине мая. В настоящее время адвокаты арестованного Комбса стараются добиться того, чтобы случившееся больше 20 лет назад исключили из списка доказательств его преступной деятельности. Выйдет ли это, неизвестно. Однако существует огромная вероятность, что Лопес не просто упомянут во время судебных разбирательств. Певица тоже может предстать перед судом.
Кстати, публика, с негативом настроенная к Дженнифер, уже давно ждет своего рода расправы над певицей. Недоброжелатели уверены, она была не только наблюдателем, а соучастницей всех преступлений P.Diddy. Подливает масла в огонь тот факт, что прошло много времени после задержания Комбса, а исполнительница хита «On the Floor» так и не прокомментировала происходящее. Только однажды у представителей СМИ получилось напрямую спросить ее об этом, однако Лопес проигнорировала журналистов, покинув автограф-сессию, где и был задан вопрос.
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Ольга Енгалычева