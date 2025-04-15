Forbes: P. Diddy не признает вину по новым обвинениям о торговле людьми

Наоми Кэмпбелл и P.Diddy/Шон Комбс (Фото: РИА Новости/ Екатерина Чеснокова)
Рэп-исполнитель Шон Комбс, более известный как P. Diddy, не признал свою вину по новым обвинениям о торговле людьми для сексуальной эксплуатации и занятий проституцией. Об этом сообщает Forbes.
«Комбс, который провел в тюрьме семь месяцев, не признал себя виновным по новым обвинениям в торговле людьми с целью сексуальной эксплуатации и перевозке людей для занятия проституцией, что означает, что он не признал себя виновным по всем пяти предъявленным ему федеральным обвинениям», — говориться в сообщении.
Напомним, что P.Diddy обвиняется в изнасилованиях, домогательствах, побоях и противозаконном лишении свободы. Преступления были совершены с 2000 по 2022 год на скандальных вечеринках рэпера в Нью-Йорке, Лос-Анджелесе и Лас-Вегасе. В прошлом году суд предъявил музыканту обвинения.
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Иван Мусатов