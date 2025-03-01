«Господи, помоги ему, пожалуйста»: Джастин Бибер сходит с ума на фоне скандала с P. Diddy

Джастин Бибер (Фото: justinbieber)
Фанаты Джастина Бибера обеспокоились моральным состоянием своего кумира после скандала с P. Diddy. В деле репера музыкант находится в списке одной из жертв. Несмотря на появление ребенка, Бибер не смог справиться с давлением и общественность стала замечать странные особенности в поведении певца.
Как пишет Starhit, Джастин замкнулся в себе и начал тревожить фанатов странным поведением. Одним из поводов для переживаний стало опубликованное видео, на котором Бибер демонстративно курит в камеру и танцует с натянутой улыбкой. При этом недавно Бибер летел в самолете раздетый по пояс и читал реп о наркотическом опьянении.
Также появились слухи о появившихся проблемах в семье музыканта. Последний даже отписывался от аккаунта своей жены. Представители Бибера продолжают уверять общественность в том, что Джастин ведет здоровый образ жизни, а на личном фронте у него все хорошо.
Несмотря на это, переживания фанатов не утихли. Недавно Бибер посетил открытие магазина Хайли. На видео с мероприятия видно, как Джастин странно двигается и трогает себя. К тому же был отмечен пустой взгляд музыканта.
Джастин Бибер имел проблемы с алкоголем и наркотиками в 2014 году. Тогда он был пойман с запрещенными веществами в аэропорту. На фоне скандала с P. Diddy общественность стала винить в пристрастиях Бибера репера. Напомним, что последний обвиняется в насилии и торговле людьми. В числе жертв P. Diddy значится и Джастин.
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«Это грустно! Даже ребенок не дает ему сил отказаться от наркотиков. Господи, помоги ему, пожалуйста»; «Что-то происходит с Джастином и это не к добру»; «Бедный. Ему нужна медицинская помощь», — пишут фанаты в комментариях.
Также появились слухи о появившихся проблемах в семье музыканта. Последний даже отписывался от аккаунта своей жены. Представители Бибера продолжают уверять общественность в том, что Джастин ведет здоровый образ жизни, а на личном фронте у него все хорошо.
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Несмотря на это, переживания фанатов не утихли. Недавно Бибер посетил открытие магазина Хайли. На видео с мероприятия видно, как Джастин странно двигается и трогает себя. К тому же был отмечен пустой взгляд музыканта.
Джастин Бибер имел проблемы с алкоголем и наркотиками в 2014 году. Тогда он был пойман с запрещенными веществами в аэропорту. На фоне скандала с P. Diddy общественность стала винить в пристрастиях Бибера репера. Напомним, что последний обвиняется в насилии и торговле людьми. В числе жертв P. Diddy значится и Джастин.
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Иван Мусатов