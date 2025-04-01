P. Diddy победил в суде и опроверг обвинения в насилии на крупной вечеринке

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Американский рэпер Шон Комбс, известный как P. Diddy, выиграл суд по одному из исков. В частности, по делу о сексуальных домогательствах. Согласно обвинению, мужчина домогался девушки в 1995 году, а когда та ему отказала — ударил ее. Суд решил, что жертва должна подать деанонимный иск. Уточняется, что последняя отказалась, предположительно, испугавшись публичного разбирательства.
«Сама тяжесть обвинений в сочетании с тем фактом, что истец не представила никаких доказательств конкретного и конкретного вреда от раскрытия её личности, а также серьёзный ущерб, нанесённый ответчикам из-за сохранения её личности в тайне, подрывают её право на анонимное продолжение разбирательства», — процитировал судью Deadline.
Однако рэперу пока рано радоваться, ведь его по-прежнему могут посадить пожизненно за прочие преступления. Упоминаются насилие, угрозы убийством, секс-торговля людьми и отмывание денег. Вместе с тем это уже не первый отклоненный иск против исполнителя.
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