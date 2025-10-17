Дженнифер Лопес призналась, что ни один из её бывших мужей её по-настоящему не любил

17 октября 2025, 21:37

Дженнифер Лопес рассказала о неудачах в личной жизни и разводах

Дженнифер Лопес (Фото: Instagram* / @jlo)

Певица и актриса Дженнифер Лопес откровенно рассказала о своих бывших браках в интервью шоу Говарда Стерна.