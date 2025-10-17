Дженнифер Лопес призналась, что ни один из её бывших мужей её по-настоящему не любил
Певица и актриса Дженнифер Лопес откровенно рассказала о своих бывших браках в интервью шоу Говарда Стерна.
Артистка призналась, что ни один из её четырёх бывших мужей — официант Охани Ноа, танцор Крис Джадд, певец Марк Энтони и актёр Бен Аффлек — не испытывал к ней настоящих чувств.
По словам Лопес, это не связано с ней лично: мужчины, с которыми она встречалась, просто не были способны на глубокую любовь. Дженнифер отметила, что их проявления — дорогие подарки, браки, внимание — не заменяют истинных эмоций.
Развод с Беном Аффлеком певица назвала самым полезным событием в своей жизни. Он позволил ей лучше понять себя, а также обратиться за помощью к религиозному коучу, терапевтам и специалистам по семейным вопросам.
После каждого разрыва Дженнифер предпочитала не зацикливаться на прошлом и двигаться дальше, извлекая уроки из опыта.
Читайте также: