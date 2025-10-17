Ида Галич раскрыла секрет энергии в бешеном ритме жизни: спорт и дисциплина
Ида Галич рассказала, как спорт помогает справляться с плотным графиком
Блогер и телеведущая Ида Галич поделилась с подписчиками секретами поддержания формы и внутреннего баланса в условиях насыщенного графика.
Звезда призналась, что из-за постоянной занятости у неё не всегда получается совершать длительные прогулки и «нахаживать шаги», но спорт она никогда не бросает.
По словам Галич, она ежедневно находит время для тренировок — утром или вечером, — и именно дисциплина помогает справляться с бешеным ритмом жизни.
«Без дисциплины просто невозможно существовать в моём режиме», — подчеркнула блогер.В этот раз выбор Иды пал на йогу, которая позволяет не только поддерживать физическую форму, но и сохранять внутреннее равновесие, находить силы и концентрироваться даже в самые напряжённые дни.
Блогер добавила, что регулярные занятия спортом помогают ей оставаться энергичной и продуктивной, несмотря на плотный рабочий график и многочисленные проекты.