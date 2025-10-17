Ида Галич раскрыла секрет энергии в бешеном ритме жизни: спорт и дисциплина

17 октября 2025, 21:22

Ида Галич рассказала, как спорт помогает справляться с плотным графиком

Ида Галич (Фото: Instagram* / @galichida)

Блогер и телеведущая Ида Галич поделилась с подписчиками секретами поддержания формы и внутреннего баланса в условиях насыщенного графика.





Звезда призналась, что из-за постоянной занятости у неё не всегда получается совершать длительные прогулки и «нахаживать шаги», но спорт она никогда не бросает.



По словам Галич, она ежедневно находит время для тренировок — утром или вечером, — и именно дисциплина помогает справляться с бешеным ритмом жизни.





«Без дисциплины просто невозможно существовать в моём режиме», — подчеркнула блогер.