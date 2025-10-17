«Приносит колоссальное удовольствие»: Максим Матвеев стал студентом школы продюсеров

17 октября 2025, 21:08

Актёр Максим Матвеев поступил в школу продюсеров, чтобы освоить новые знания

Максим Матвеев (Фото: Instagram* / @maxim_matveev_)

Актёр Максим Матвеев, известный по сериалу «Триггер», решил вернуться за парты — но уже не в театральный класс, а в продюсерскую школу.





Артист сообщил в соцсетях, что стал студентом курса Николая Картозии и намерен изучить профессию продюсера.



Матвеев признался, что давно задумывался о расширении своих творческих горизонтов и теперь хочет попробовать себя по ту сторону съёмочного процесса. По его словам, обучение вдохновляет и помогает взглянуть на кино и телевидение с другой стороны, углубляя понимание индустрии.





«Вся жизнь, в принципе — один большой урок. Но когда ты осознанно приходишь к потребности получать новые знания в той или иной сфере, это приносит колоссальное удовольствие», — поделился Максим.