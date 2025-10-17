«Фонарики, Алиса и комната для отца»: Агата Муцениеце выбрала роддом

17 октября 2025, 21:08

Агата Муцениеце выбрала родильный дом и рассказала об условиях размещения

Агата Муцениеце (Фото: Instagram* @agataagata)

Актриса Агата Муцениеце сообщила, что определилась с выбором родильного дома. Она рассказала об этом в личном блоге.





Муцениеце уже посетила родильное отделение. Она призналась, что испытывает волнение перед предстоящими родами. Актриса отметила, что в палате есть телевизор и голосовой помощник «Алиса», что позволяет слушать музыку. Также в помещении находится всё необходимое для оказания первой помощи новорожденным.



Для отца ребёнка в роддоме предусмотрели отдельную комнату. Агата показала вип-палату, которую сравнила с квартирой из-за отдельных комнат для матери, малыша и гостей.

«Меня обрадовали, что после родов у меня будет новая вип-палата», — поделилась Муцениеце.