Достижения.рф

«Фонарики, Алиса и комната для отца»: Агата Муцениеце выбрала роддом

Агата Муцениеце выбрала родильный дом и рассказала об условиях размещения
Агата Муцениеце (Фото: Instagram* @agataagata)

Актриса Агата Муцениеце сообщила, что определилась с выбором родильного дома. Она рассказала об этом в личном блоге.



Муцениеце уже посетила родильное отделение. Она призналась, что испытывает волнение перед предстоящими родами. Актриса отметила, что в палате есть телевизор и голосовой помощник «Алиса», что позволяет слушать музыку. Также в помещении находится всё необходимое для оказания первой помощи новорожденным.

Для отца ребёнка в роддоме предусмотрели отдельную комнату. Агата показала вип-палату, которую сравнила с квартирой из-за отдельных комнат для матери, малыша и гостей.

«Меня обрадовали, что после родов у меня будет новая вип-палата», — поделилась Муцениеце.
Агата сообщила, что в палату разрешают принести собственные фонарики, развесить их и зажечь.

Читайте также:

Ольга Щелокова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0