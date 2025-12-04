Дженнифер Лопес прощается с прошлым: имя Бена Аффлека исчезнет с её кожи

04 декабря 2025, 22:09

Дженнифер Лопес решила убрать татуировку в честь Бена Аффлека

Дженнифер Лопес (Фото: Instagram* / @jlo)

Дженнифер Лопес приступила к удалению татуировки, которая символизировала её брак с Беном Аффлеком.