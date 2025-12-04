Дженнифер Лопес прощается с прошлым: имя Бена Аффлека исчезнет с её кожи
Дженнифер Лопес приступила к удалению татуировки, которая символизировала её брак с Беном Аффлеком.
По данным анонимного источника Deuxmoi, певица планирует полностью стереть имя бывшего супруга и заменить рисунок колибри.
Татуировка, появившаяся на теле Лопес в 2023 году, представляла собой символ бесконечности со стрелой и именами обоих супругов — аналогичный рисунок сделал и Аффлек. После подачи Лопес на развод в августе 2024 года фанаты начали ждать момента, когда артистка начнёт удалять символический рисунок.
В сентябре Дженнифер впервые вышла на красную дорожку в платье с открытыми боками, где татуировка была скрыта макияжем, что породило новые слухи. Весной на церемонии AMAs поклонники заметили, что рисунок стал бледнеть, что подтвердило начало процедуры лазерного удаления.
