Итальянский пианист Лоренцо рассказал о фите с Мистер Бистом и встрече с Бахом
Итальянский пиантист Лоренцо Баньяти откровенно ответил на каверзные вопросы
В эксклюзивных кадрах нового шоу «Есть вопрос!» итальянский пианист Лоренцо Баньяти стал гостем юных журналистов проекта «МедиаПритяжение» — участников Движения Первых. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».
Дети расспрашивали музыканта о самых разных вещах: от мнения о людях, ломающих спагетти, до того, с кем из знаменитостей он хотел бы записать совместный трек или развивать блог.
«Можно было бы записать фит из сферы блогинга с Мистер Бистом. А в музыке, конечно, есть невероятные дирижёры, например, Риккардо Мути. Бах для меня великий композитор, поэтому с ним была бы огромная честь», — поделился Баньяти.Помимо этого, музыкант принял участие в блиц-интервью, где прокомментировал популярные интернет-мемы, показав своё чувство юмора и лёгкость в общении с детьми.