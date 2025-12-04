Итальянский пианист Лоренцо рассказал о фите с Мистер Бистом и встрече с Бахом

04 декабря 2025, 21:47

Итальянский пиантист Лоренцо Баньяти откровенно ответил на каверзные вопросы

Лоренцо Баньяти (Фото: Instagram* / @lorenzo.bagnati98)

В эксклюзивных кадрах нового шоу «Есть вопрос!» итальянский пианист Лоренцо Баньяти стал гостем юных журналистов проекта «МедиаПритяжение» — участников Движения Первых. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».





Дети расспрашивали музыканта о самых разных вещах: от мнения о людях, ломающих спагетти, до того, с кем из знаменитостей он хотел бы записать совместный трек или развивать блог.





«Можно было бы записать фит из сферы блогинга с Мистер Бистом. А в музыке, конечно, есть невероятные дирижёры, например, Риккардо Мути. Бах для меня великий композитор, поэтому с ним была бы огромная честь», — поделился Баньяти.