«Нас поносили и хейтили»: Боня отпраздновала 46-летие в Дубае с русским размахом

04 декабря 2025, 21:35

Виктория Боня провела день рождения в Дубае в русской тематике

Виктория Боня (Фото: Telegram @v_bonya)

Виктория Боня отметила 46-летие. Сначала она устроила ужин с друзьями в Монте-Карло, а затем провела масштабную вечеринку в Дубае в русском стиле. Об этом стало известно из личного блога звезды.





Именинница опубликовала фото и видео с праздника. Она появилась на торжестве в чёрном платье с корсетом. Поздравить Викторию приехали её подруги Маница Хашба и Хофит Голан, а также блогер Сергей Косенко. На празднике присутствовала 13-летняя дочь телезвезды Анджелина. Праздник посетил и голливудский пластический хирург Чиа Чи Као.

«Как нас поносили и хейтили! А смотрите, какая красота получилась! Я так рада! Као — моя любовь, он пришёл на мой день рождения!» — поделилась звезда.