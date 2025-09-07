«Хоть какая-то радость»: Бузова показала, как «утешает» себя после неудачи

07 сентября 2025, 15:25

Бузова купила кольцо Cartier за 230 тысяч рублей после проблем с авиарейсом

Ольга Бузова (Фото: Telegram @byzovahouse)

Ольга Бузова приобрела кольцо Cartier за 230 тысяч рублей. Об этом информирует Kp.ru.





Певица накануне отправилась в отпуск на Сицилию. Из-за ограничений на перелёты ей пришлось выбрать рейс с пересадкой. Однако первый самолёт задержали почти на два часа, из-за чего Бузова не успела на стыковочный рейс. Авиалинии пересадили её на рейс на следующий день.



В итоге из трёхдневного отдыха один день занял новый перелёт. Бузова сообщила, что они нашли билеты только ещё с одной пересадкой. Певица отметила, что решила себя утешить и купила в ювелирном магазине дорогое кольцо.

«Хоть какая-то радость с утра! Теперь уже не всё так страшно», — заявила артистка.

