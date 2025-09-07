«Хоть какая-то радость»: Бузова показала, как «утешает» себя после неудачи
Бузова купила кольцо Cartier за 230 тысяч рублей после проблем с авиарейсом
Ольга Бузова приобрела кольцо Cartier за 230 тысяч рублей. Об этом информирует Kp.ru.
Певица накануне отправилась в отпуск на Сицилию. Из-за ограничений на перелёты ей пришлось выбрать рейс с пересадкой. Однако первый самолёт задержали почти на два часа, из-за чего Бузова не успела на стыковочный рейс. Авиалинии пересадили её на рейс на следующий день.
В итоге из трёхдневного отдыха один день занял новый перелёт. Бузова сообщила, что они нашли билеты только ещё с одной пересадкой. Певица отметила, что решила себя утешить и купила в ювелирном магазине дорогое кольцо.
«Хоть какая-то радость с утра! Теперь уже не всё так страшно», — заявила артистка.Стоимость нового приобретения звезды составила 230 тысяч рублей.
Ранее экстрасенс шокировала заявлением о беременности Ольги Бузовой.