«Не промах»: Марго Овсянникова ищет способ отомстить блогеру Иде Галич

07 сентября 2025, 14:37

Марго Овсянникова заявила о намерении ответить Иде Галич за насмешки

Маргарита Овсянникова (Фото: Telegram @Mmmargaaret)

Певица Марго Овсянникова выразила недовольство в адрес блогера Иды Галич после её высказываний об их прошлом сотрудничестве. Об этом сообщает издание «Страсти».





Конфликт начался после того, как Галич поделилась воспоминаниями о совместной работе с Овсянниковой до того, как певица стала известна как протеже Филиппа Киркорова. Овсянникова считает, что блогер представила её историю в невыгодном свете.

«За работу Ида получила неплохие деньги. Вместо благодарности она решила насмехаться над своей бывшей клиенткой. Это любому было бы неприятно. Но Маргоша наша не промах, и знакомства у неё правильные есть. Она уже ищет способ, как ответить Иде», — рассказала неназванная подруга певицы.

