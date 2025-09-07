«Не промах»: Марго Овсянникова ищет способ отомстить блогеру Иде Галич
Марго Овсянникова заявила о намерении ответить Иде Галич за насмешки
Певица Марго Овсянникова выразила недовольство в адрес блогера Иды Галич после её высказываний об их прошлом сотрудничестве. Об этом сообщает издание «Страсти».
Конфликт начался после того, как Галич поделилась воспоминаниями о совместной работе с Овсянниковой до того, как певица стала известна как протеже Филиппа Киркорова. Овсянникова считает, что блогер представила её историю в невыгодном свете.
«За работу Ида получила неплохие деньги. Вместо благодарности она решила насмехаться над своей бывшей клиенткой. Это любому было бы неприятно. Но Маргоша наша не промах, и знакомства у неё правильные есть. Она уже ищет способ, как ответить Иде», — рассказала неназванная подруга певицы.Девушка отметила, что у Овсянниковой есть нужные знакомства для решения этого вопроса.
Ранее стало известно, что блогер Ида Галич задолжала налоговой 395 тысяч рублей.