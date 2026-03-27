Дженнифер Лопес раскритиковали за откровенный сценический образ
Дженнифер Лопес оказалась в центре обсуждений после своего появления на сцене в откровенном наряде. Об этом сообщает Super.
Артистка выступила в прозрачном комбинезоне, который вызвал неоднозначную реакцию у зрителей.
Многие пользователи сети посчитали образ слишком смелым и обвинили певицу в отсутствии вкуса и чрезмерной откровенности. Однако даже критики отмечают, что звезда находится в отличной форме.
Ранее также обсуждалась встреча Лопес с её бывшим супругом Беном Аффлеком: по словам инсайдеров, они пересеклись на школьном мероприятии своих детей, но не стали общаться и держались на расстоянии друг от друга.
