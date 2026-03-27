Скандал вокруг Бритни Спирс: бывшего охранника подозревают в утечке личных данных
Бритни Спирс заявила, что её бывший телохранитель Томас Банбери мог незаконно получить доступ к её личным устройствам и аккаунту Apple iCloud. Об этом сообщает TMZ.
По информации СМИ, адвокат артистки направил экс-сотруднику официальное письмо с требованием прекратить возможные противоправные действия. Спирс подозревает, что Банбери мог скопировать её личные фото, видео и документы, а также распространить их. Она потребовала удалить все данные и сообщить, передавалась ли информация третьим лицам.
Отмечается, что телохранитель был уволен ещё в августе за нарушение соглашения о неразглашении — он общался с фанатами и журналистами. По предварительным данным, возможный взлом произошёл уже после его увольнения: из-за этого певица несколько раз теряла доступ к своим аккаунтам.
