Скандал вокруг Бритни Спирс: бывшего охранника подозревают в утечке личных данных

Бритни Спирс обвинила экс-телохранителя во взломе iCloud и личных устройств
Бритни Спирс (Фото: Instagram* / @britneyspears)

Бритни Спирс заявила, что её бывший телохранитель Томас Банбери мог незаконно получить доступ к её личным устройствам и аккаунту Apple iCloud. Об этом сообщает TMZ.



По информации СМИ, адвокат артистки направил экс-сотруднику официальное письмо с требованием прекратить возможные противоправные действия. Спирс подозревает, что Банбери мог скопировать её личные фото, видео и документы, а также распространить их. Она потребовала удалить все данные и сообщить, передавалась ли информация третьим лицам.

Отмечается, что телохранитель был уволен ещё в августе за нарушение соглашения о неразглашении — он общался с фанатами и журналистами. По предварительным данным, возможный взлом произошёл уже после его увольнения: из-за этого певица несколько раз теряла доступ к своим аккаунтам.

Софья Метелева

