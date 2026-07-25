«Не частный самолёт»: Дженнифер Лопес рассказала, что считает самым сексуальным в мужчинах

25 июля 2026, 21:47

Лопес призналась, что её впечатляют не роскошные подарки, а забота и внимание

Дженнифер Лопес (Фото: Instagram* / @jlo)

Дженнифер Лопес раскрыла, какие качества в мужчинах считает по-настоящему привлекательными. На показе Dolce & Gabbana на Сицилии артистка призналась, что для неё сексуальность никак не связана с дорогими вещами или высоким статусом.





По словам певицы, куда больше её впечатляют простые проявления заботы в повседневной жизни.





«Это не часы, не машина и не частный самолёт. Хотя это тоже приятно. Это когда они заправляют постель утром или моют посуду, когда ты устала вечером. Вот что я называю сексуальным», — заявила Дженнифер под аплодисменты гостей мероприятия.