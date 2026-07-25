«Не частный самолёт»: Дженнифер Лопес рассказала, что считает самым сексуальным в мужчинах
Лопес призналась, что её впечатляют не роскошные подарки, а забота и внимание
Дженнифер Лопес раскрыла, какие качества в мужчинах считает по-настоящему привлекательными. На показе Dolce & Gabbana на Сицилии артистка призналась, что для неё сексуальность никак не связана с дорогими вещами или высоким статусом.
По словам певицы, куда больше её впечатляют простые проявления заботы в повседневной жизни.
«Это не часы, не машина и не частный самолёт. Хотя это тоже приятно. Это когда они заправляют постель утром или моют посуду, когда ты устала вечером. Вот что я называю сексуальным», — заявила Дженнифер под аплодисменты гостей мероприятия.Лопес отметила, что женщины нередко берут на себя большую часть бытовых забот, поэтому искреннее желание мужчины помочь в домашних делах она воспринимает как настоящее проявление любви, уважения и внимания.
Недавно певица также отметила своё 57-летие. В честь праздника Дженнифер опубликовала видео из автомобиля, сопроводив его цитатой из речи Теодора Рузвельта «Человек на арене» о силе духа и умении двигаться вперёд несмотря на трудности.