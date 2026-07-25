В Сети появились первые кадры с камерной свадьбы ведущей «Натальной карты»
Олеся Иванченко вышла замуж за Максима Зайца
Олеся Иванченко и комик Максим Заяц стали мужем и женой. В Сети появилось видео с их свадьбы, которая прошла в спокойной и камерной атмосфере — без масштабного праздника и лишнего внимания.
На кадрах ведущая церемонии обратилась к молодожёнам с тёплыми словами.
«Олеся, ты заставила Максима поверить в астрологию. Максим, а ты заставил Олесю поверить в любовь», — сказала она.После этого гости поддержали пару аплодисментами.
Во время обмена кольцами не обошлось без забавного момента. Олеся из-за волнения перепутала левую и правую руку и не сразу смогла надеть кольцо супругу — украшение никак не хотело вставать на палец. Однако в итоге всё прошло успешно, и пара завершила церемонию.
О романе Олеси Иванченко и Максима Зайца стало известно ранее. Накануне свадьбы ведущая заинтриговала поклонников, опубликовав снимок в свадебном наряде с подписью: «Мы сегодня женимся, а вы че?». Позже появились кадры, подтвердившие, что пара действительно сыграла свадьбу.