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В Сети появились первые кадры с камерной свадьбы ведущей «Натальной карты»

Олеся Иванченко вышла замуж за Максима Зайца
Олеся Иванченко (Фото: Instagram* / @losenok95)

Олеся Иванченко и комик Максим Заяц стали мужем и женой. В Сети появилось видео с их свадьбы, которая прошла в спокойной и камерной атмосфере — без масштабного праздника и лишнего внимания.



На кадрах ведущая церемонии обратилась к молодожёнам с тёплыми словами.

«Олеся, ты заставила Максима поверить в астрологию. Максим, а ты заставил Олесю поверить в любовь», — сказала она.
После этого гости поддержали пару аплодисментами.

Во время обмена кольцами не обошлось без забавного момента. Олеся из-за волнения перепутала левую и правую руку и не сразу смогла надеть кольцо супругу — украшение никак не хотело вставать на палец. Однако в итоге всё прошло успешно, и пара завершила церемонию.

О романе Олеси Иванченко и Максима Зайца стало известно ранее. Накануне свадьбы ведущая заинтриговала поклонников, опубликовав снимок в свадебном наряде с подписью: «Мы сегодня женимся, а вы че?». Позже появились кадры, подтвердившие, что пара действительно сыграла свадьбу.
Софья Метелева

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