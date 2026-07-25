В Сети появились первые кадры с камерной свадьбы ведущей «Натальной карты»

25 июля 2026, 21:29

Олеся Иванченко вышла замуж за Максима Зайца

Олеся Иванченко (Фото: Instagram* / @losenok95)

Олеся Иванченко и комик Максим Заяц стали мужем и женой. В Сети появилось видео с их свадьбы, которая прошла в спокойной и камерной атмосфере — без масштабного праздника и лишнего внимания.





На кадрах ведущая церемонии обратилась к молодожёнам с тёплыми словами.





«Олеся, ты заставила Максима поверить в астрологию. Максим, а ты заставил Олесю поверить в любовь», — сказала она.