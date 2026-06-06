Дженнифер Лопес рассказала о достижениях своих детей-двойняшек

06 июня 2026, 16:07

Дети Дженнифер Лопес получили приглашения сразу от пяти колледжей

Дженнифер Лопес (Фото: Instagram* / @jlo)

Дженнифер Лопес с гордостью рассказала об успехах своих детей — 18-летних Эмми и Макса, которых она воспитывает вместе с бывшим супругом Марком Энтони. Подростки успешно окончили школу и сейчас выбирают, где продолжить обучение. Об этом сообщает Extra.