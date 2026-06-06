Дженнифер Лопес рассказала о достижениях своих детей-двойняшек
Дженнифер Лопес с гордостью рассказала об успехах своих детей — 18-летних Эмми и Макса, которых она воспитывает вместе с бывшим супругом Марком Энтони. Подростки успешно окончили школу и сейчас выбирают, где продолжить обучение. Об этом сообщает Extra.
По словам артистки, брат и сестра подали документы сразу в пять колледжей и получили положительные ответы от каждого из них. Более того, все учебные заведения предложили будущим студентам стипендии, что стало ещё одним подтверждением их высоких академических достижений.
Дженнифер Лопес отметила, что путь к этим результатам был непростым. Эмми и Максу пришлось много работать, несмотря на синдром дефицита внимания и гиперактивности, который требует особого подхода к обучению.
Певица также поделилась, что дети всегда напоминали ей: главное в жизни — не оценки и достижения, а человеческие качества. По словам Лопес, именно этим она гордится больше всего, называя сына и дочь добрыми и достойными людьми. Куда именно поступят выпускники, звёздная мама пока раскрывать не стала.
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