Концерт Дианы Арбениной может собрать многомиллионную кассу
Диана Арбенина готовится отметить день рождения масштабным сольным концертом под открытым небом в Москве. Выступление станет особенным для поклонников артистки: именно на этой площадке она впервые исполнит песни из нового альбома, в котором, помимо привычного рока, появились и рэп-мотивы. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».
Стоимость билетов на шоу варьируется от 6 до 40 тысяч рублей в зависимости от категории мест. Интерес к концерту остаётся высоким, что может обеспечить организаторам внушительные сборы.
Выручка от продажи билетов на предстоящий open air может превысить 20 миллионов рублей. При этом самые дорогие места обойдутся зрителям в 40 тысяч рублей, а минимальная стоимость входа составляет 6 тысяч.
Для самой Дианы Арбениной концерт станет не только праздничным событием, но и возможностью представить публике новый музыкальный материал в живом исполнении.
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