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Концерт Дианы Арбениной может собрать многомиллионную кассу

Организаторы заработают более 20 миллионов рублей на концерте Дианы Арбениной
Диана Арбенина (Фото: Instagram* / @_diana_arbenina)

Диана Арбенина готовится отметить день рождения масштабным сольным концертом под открытым небом в Москве. Выступление станет особенным для поклонников артистки: именно на этой площадке она впервые исполнит песни из нового альбома, в котором, помимо привычного рока, появились и рэп-мотивы. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».



Стоимость билетов на шоу варьируется от 6 до 40 тысяч рублей в зависимости от категории мест. Интерес к концерту остаётся высоким, что может обеспечить организаторам внушительные сборы.

Выручка от продажи билетов на предстоящий open air может превысить 20 миллионов рублей. При этом самые дорогие места обойдутся зрителям в 40 тысяч рублей, а минимальная стоимость входа составляет 6 тысяч.

Для самой Дианы Арбениной концерт станет не только праздничным событием, но и возможностью представить публике новый музыкальный материал в живом исполнении.

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*принадлежит Meta, запрещённой в России
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