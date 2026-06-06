Концерт Дианы Арбениной может собрать многомиллионную кассу

06 июня 2026, 15:11

Организаторы заработают более 20 миллионов рублей на концерте Дианы Арбениной

Диана Арбенина (Фото: Instagram* / @_diana_arbenina)

Диана Арбенина готовится отметить день рождения масштабным сольным концертом под открытым небом в Москве. Выступление станет особенным для поклонников артистки: именно на этой площадке она впервые исполнит песни из нового альбома, в котором, помимо привычного рока, появились и рэп-мотивы. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».