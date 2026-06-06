«Перестали вкладываться в женщину!»: Наталья Штурм раскритиковала современных мужчин
Наталья Штурм поделилась своими размышлениями о современных отношениях и призналась, что разочарована поведением многих мужчин. По мнению артистки, представители сильного пола стали менее инициативными и всё реже готовы вкладывать силы, время и эмоции в развитие отношений.
В беседе с Popcake певица отметила, что привычные способы ухаживания сегодня нередко воспринимаются как нечто лишнее, а само понятие романтических жестов постепенно теряет популярность. Также Штурм раскритиковала распространённый термин «тарелочницы», подчеркнув, что далеко не все женщины стремятся ходить по ресторанам за чужой счёт.
По словам Натальи Штурм, многие мужчины сегодня выглядят эмоционально закрытыми и скованными, хотя сама она не склонна их осуждать, считая, что на людей влияет множество жизненных обстоятельств.
Отдельно артистка затронула тему честности в отношениях. Она считает, что одной из серьёзных причин неудач в личной жизни становится обман со стороны партнёров. В качестве примера певица привела ситуации, когда мужчина говорит о серьёзных чувствах, а позже выясняется, что у него уже есть семья и дети.
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