«Перестали вкладываться в женщину!»: Наталья Штурм раскритиковала современных мужчин

06 июня 2026, 13:29

Наталья Штурм считает, что романтики и внимания в отношениях стало гораздо меньше

Наталья Штурм (Фото: Instagram* / @nataliashturm)

Наталья Штурм поделилась своими размышлениями о современных отношениях и призналась, что разочарована поведением многих мужчин. По мнению артистки, представители сильного пола стали менее инициативными и всё реже готовы вкладывать силы, время и эмоции в развитие отношений.