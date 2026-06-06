«Очень красиво получилось»: Вилкова высказалась о внешности Киркорова

06 июня 2026, 15:06

Екатерина Вилкова с юмором прокомментировала слухи о пластике Филиппа Киркорова

Екатерина Вилкова (Фото: Instagram* / @oldkavilochka)

Екатерина Вилкова поделилась своим мнением о внешних изменениях Филиппа Киркорова на премьере сериала «Адвокаты». Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».