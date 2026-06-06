«Очень красиво получилось»: Вилкова высказалась о внешности Киркорова
Екатерина Вилкова поделилась своим мнением о внешних изменениях Филиппа Киркорова на премьере сериала «Адвокаты». Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».
Напомним, в последнее время в сети активно обсуждают возможную ринопластику артиста, а некоторые пользователи даже сравнивают его с Майклом Джексоном.
По словам Вилковой, результат ей понравился. Более того, актриса с иронией отметила, что и сама когда-нибудь может задуматься о подобных изменениях внешности.
Екатерина Вилкова рассказала, что, несмотря на уверенность в себе, не считает себя человеком без комплексов. В шутливой форме она перечислила особенности своей внешности, которые иногда замечает сама.
Кроме того, актриса затронула тему финансовой самостоятельности детей. По её мнению, родители не обязаны заранее обеспечивать наследников жильём. Вилкова считает, что во взрослом возрасте дети должны самостоятельно добиваться своих целей и создавать собственную основу для будущей жизни.
Читайте также: *принадлежит Meta, запрещённой в России