Дженнифер Лопес сблизилась со звездой «Теда Лассо» на съёмках нового фильма
Певица и актриса Дженнифер Лопес, по данным инсайдеров, начала новый роман после расставания с Беном Аффлеком. Её избранником стал британский актёр Бретт Голдстейн, известный по сериалу «Тед Лассо». Об этом сообщает Super.
Артисты сблизились во время съёмок романтической комедии Office Romance («Служебный роман»), где между ними быстро возникла «химия» не только на экране, но и в реальной жизни.
Интересно, что Голдстейн сам написал сценарий проекта специально для Лопес, признаваясь, что давно является её поклонником. По его словам, он хотел создать историю, которая будет соответствовать её уровню и заинтересует актрису.
Съёмки проходили в Доминиканской Республике, где, по словам источников, между звёздами сразу пробежала искра. Инсайдеры утверждают, что их тёплые отношения были заметны всей съёмочной группе — актёры много общались, шутили и проводили время вместе.
