Стало известно о напряжении между Зендеей и Сидни Суини на премьере нового сезона «Эйфории»
Актриса Зендея появилась на премьере нового сезона сериала «Эйфория» в Лос-Анджелесе с заметным опозданием, что сразу вызвало обсуждения в Сети. Об этом сообщает Daily Mail.
Актриса прибыла на красную дорожку примерно на час позже назначенного времени и не стала позировать вместе с остальным актёрским составом.
Отмечается, что такое поведение может быть связано с напряжёнными отношениями между Зендеей и её коллегой Сидни Суини. По слухам, актрисы стараются избегать общения как на съёмочной площадке, так и за её пределами.
При этом на самой премьере Зендея тепло пообщалась с Хантер Шафер, с которой поддерживает дружеские отношения, а также обнялась с режиссёром проекта Сэмом Левинсоном. После этого команда актрисы быстро сопроводила её внутрь. Официальных комментариев от сторон пока не поступало.
Читайте также: *принадлежит Meta, запрещённой в России