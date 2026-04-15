«Я просто наблюдаю за собой»: Самойлова прокомментировала своё состояние
Оксана Самойлова ответила на слухи о депрессии
Блогер и предприниматель Оксана Самойлова прокомментировала в соцсетях появившиеся в Сети слухи о своей якобы депрессии после расставания с Джиганом.
Поводом для обсуждений стал её недавний пост, в котором она делилась личными переживаниями. Некоторые пользователи и СМИ интерпретировали эти слова как признаки депрессивного состояния, однако сама Самойлова с этим не согласна.
«Как только я капельку открываюсь, это сразу в новостях… Я просто наблюдаю за собой и иногда пишу, что чувствую в моменте», — пояснила она в своём Telegram-канале.По словам Самойловой, текущий период жизни нельзя назвать депрессией — скорее это этап переосмысления и адаптации. Она сравнила его со «сборкой конструктора» и выразила уверенность, что сможет выстроить свою жизнь заново.