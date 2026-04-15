«Не верю ни на секунду»: Сябитова высказалась о разводе Самойловой и Джигана

15 апреля 2026, 21:21

Роза Сябитова раскритиковала Самойлову и Джигана за «шоу из развода»

Роза Сябитова (Фото: Instagram* / @syabitova_roza)

Телеведущая Роза Сябитова резко высказалась о ситуации вокруг развода Оксаны Самойловой и Джигана, обвинив пару в попытке превратить личную драму в публичное шоу. Об этом сообщает VOICE.





По мнению Сябитовой, подобное поведение выглядит неискренним и вызывает сомнения в серьёзности происходящего. Она заявила, что развод — это всегда тяжёлое испытание, требующее поддержки близких и специалистов, а не демонстрации на публику.





«Это какое-то непотребное шоу. Развод — это маленькая смерть… Не верю ни на секунду, что у них такая трагедия в семье», — отметила ведущая программы «Давай поженимся!».