Дженнифер Лопес сразила фанатов глубоким декольте — фото
Дженнифер Лопес поделилась в Instagram* снимком в чёрном макси-платье с глубоким декольте. Образ певица и актриса дополнила накидкой с меховой отделкой, вышивкой и бахромой, а также клатчем, колье и длинными серьгами.
Волосы знаменитость собрала в пучок и сделала макияж. Ранее, 7 октября, папарацци засняли Лопес в Санта-Монике выходящей из спортзала после тренировки.
Певица была одетой в тёмно-зелёный спортивный комплект из топа и легинсов, дополнив его белыми носками, кроссовками, золотыми серьгами и солнцезащитными очками. Артистку запечатлели с распущенными волосами и макияжем.
Перед этим Лопес посетила показ Dolce & Gabbana в рамках Недели моды в Милане. Певица появилась на закрытом мероприятии в чёрном платье с декольте из прозрачного кружева, пушистой шубе в тон и босоножках на каблуках. Образ актрисы дополнили клатч, массивные серьги и колье. Волосы знаменитость собрала в высокий хвост и сделала макияж.
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