Дженнифер Лопес сразила фанатов глубоким декольте — фото

18 октября 2026, 20:53

Певица Дженнифер Лопес похвасталась нарядом в русском стиле с глубоким декольте

Дженнифер Лопес (Фото: Instagram*/jlo)

Дженнифер Лопес поделилась в Instagram* снимком в чёрном макси-платье с глубоким декольте. Образ певица и актриса дополнила накидкой с меховой отделкой, вышивкой и бахромой, а также клатчем, колье и длинными серьгами.