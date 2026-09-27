«Сижу в опустевшем доме и плачу»: Дженнифер Лопес скучает по детям
Певица Дженнифер Лопес призналась, что тяжело переживает отъезд детей в колледж
Дженнифер Лопес эмоционально о новом этапе в своей жизни. 18-летние близнецы певицы Макс и Эмма, которых она родила в браке с Марком Энтони, уехали учиться в колледж, а артистке теперь приходится привыкать к жизни без детей дома.
Лопес поделилась своими переживаниями в социальных сетях. На видео певица появилась без макияжа и призналась, что разлука с близнецами далась ей непросто.
«Я сижу одна в опустевшем доме, плачу, думаю о них, смотрю их детские снимки», — рассказала Дженнифер.По словам артистки, после отъезда детей в её повседневной жизни неожиданно появилось много свободного времени. Теперь Лопес приходится искать новые занятия и привыкать к тому, что дома больше нет привычной суеты.
Справляться с эмоциями ей помогает обычная рутина. Певица продолжает тренироваться, ухаживать за собой и заниматься повседневными делами, которые помогают ей переключаться и пережить перемены.
«Тренировки, уход за кожей, забота о себе помогают мне не сойти с ума, когда в моей жизни появилось столько нового свободного места», — поделилась Лопес.Несмотря на тоску по детям, Дженнифер старается постепенно привыкнуть к новому этапу. А свободное время певица, судя по всему, продолжит заполнять работой, тренировками и заботой о себе.