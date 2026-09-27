«Сижу в опустевшем доме и плачу»: Дженнифер Лопес скучает по детям

27 сентября 2026, 21:51

Певица Дженнифер Лопес призналась, что тяжело переживает отъезд детей в колледж

Дженнифер Лопес (Фото: Instagram* / @jlo)

Дженнифер Лопес эмоционально о новом этапе в своей жизни. 18-летние близнецы певицы Макс и Эмма, которых она родила в браке с Марком Энтони, уехали учиться в колледж, а артистке теперь приходится привыкать к жизни без детей дома.





Лопес поделилась своими переживаниями в социальных сетях. На видео певица появилась без макияжа и призналась, что разлука с близнецами далась ей непросто.





«Я сижу одна в опустевшем доме, плачу, думаю о них, смотрю их детские снимки», — рассказала Дженнифер.

«Тренировки, уход за кожей, забота о себе помогают мне не сойти с ума, когда в моей жизни появилось столько нового свободного места», — поделилась Лопес.