Футболист Дьяков считает, что «Ростову» предстоит тяжёлая борьба за выживание в РПЛ
Виталий Дьяков: игра «Ростова» сейчас выглядит крайне удручающе
Бывший игрок «Ростова» Виталий Дьяков высказался о текущем положении клуба в чемпионате России и поделился своим мнением о перспективах команды в сезоне.
«Игра «Ростова» сейчас представляет собой очень плачевное зрелище. Моя родная команда, в которой я провёл много лет, удручающе выглядит», — заявил Дьяков в интервью Metaratings.ru.По его словам, несмотря на то, что «Ростов» вряд ли должен вылетать, в нынешнем сезоне клубу предстоит борьба в зоне стыков. Он отметил, что, хотя команду покинули всего два ключевых игрока — Комличенко и Осипенко, — в игре наблюдается серьёзный спад.
Дьяков также указал, что подготовку команды вёл испанский тренер, однако, судя по результатам, в этом процессе что-то пошло не так. Он подчеркнул необходимость усиления состава во всех линиях, иначе «Ростов» рискует оказаться в борьбе за выживание.
«Но то, что на сегодня имеет «Ростов», к сожалению, борьба за выживание. В игре и результатах, которые демонстрирует «Ростов», как такового просвета нет», — добавил экс-защитник команды.По итогам пяти туров текущего сезона Российской Премьер-Лиги «Ростов» находится на 14-й строчке турнирной таблицы, имея в активе три очка. Следующий матч команда проведёт 23 августа на выезде против «Локомотива». Начало встречи — в 18:30 по московскому времени.