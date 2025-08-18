Певца Шарлота перевели в колонию общего режима
Эдуард Шарлот, приговорённый к 5,5 годам лишения свободы за реабилитацию нацизма и оскорбление чувств верующих, переведён из колонии-поселения в колонию общего режима.
Изначально артист отбывал наказание в учреждении с наиболее мягкими условиями, однако, по информации надзорных органов, систематически нарушал установленный распорядок, подстрекал других заключённых к неподобающему поведению и неоднократно привлекался к дисциплинарной ответственности.
В связи с этим прокуратура Самарской области обратилась в суд с требованием изменить условия содержания.
Решением суда Шарлот был переведён в исправительную колонию общего режима.
