Певца Шарлота перевели в колонию общего режима из-за нарушения дисциплины
Эдуард Шарлот (Фото: РИА Новости / Сергей Тарасов)

Эдуард Шарлот, приговорённый к 5,5 годам лишения свободы за реабилитацию нацизма и оскорбление чувств верующих, переведён из колонии-поселения в колонию общего режима.



Изначально артист отбывал наказание в учреждении с наиболее мягкими условиями, однако, по информации надзорных органов, систематически нарушал установленный распорядок, подстрекал других заключённых к неподобающему поведению и неоднократно привлекался к дисциплинарной ответственности.

В связи с этим прокуратура Самарской области обратилась в суд с требованием изменить условия содержания.

Решением суда Шарлот был переведён в исправительную колонию общего режима.

Софья Метелева

