«Уверенность — быть живым!»: Джиджи Хадид и Брэдли Купер дали своё первое совместное интервью
Первое «интервью» Джиджи Хадид и Брэдли Купера мгновенно стало вирусным
Джиджи Хадид и Брэдли Купер впервые появились вместе в формате интервью — хотя полноценной беседой это назвать сложно. Об этом сообщает Super.
Пара попала в ролик популярного блогера, который задаёт случайным прохожим в Нью-Йорке короткие вопросы. Видео с участием знаменитостей стремительно разлетелось по соцсетям.
Инфлюенсер спросил у пары, что помогает им чувствовать уверенность. Джиджи призналась, что ей это даёт способность находить радость в простых вещах, а тем, кто пока не ощущает уверенности, она порекомендовала идти маленькими шагами. Брэдли ограничился коротким, но запоминающимся ответом.
«Быть живым!» — заявил он.Хотя отношения пары развиваются гармонично, актёр по-прежнему не спешит с предложением. Инсайдеры утверждают, что чувства у них серьёзные, однако ни помолвки, ни свадьбы в ближайшее время не ожидается. Поговаривают, что дело в том, что Купер предъявляет к семейной жизни слишком высокие требования.