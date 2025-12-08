«Уверенность — быть живым!»: Джиджи Хадид и Брэдли Купер дали своё первое совместное интервью

08 декабря 2025, 21:53

Первое «интервью» Джиджи Хадид и Брэдли Купера мгновенно стало вирусным

Джиджи Хадид и Брэдли Купер (Фото: TikTok / @confidenceheist)

Джиджи Хадид и Брэдли Купер впервые появились вместе в формате интервью — хотя полноценной беседой это назвать сложно. Об этом сообщает Super.





Пара попала в ролик популярного блогера, который задаёт случайным прохожим в Нью-Йорке короткие вопросы. Видео с участием знаменитостей стремительно разлетелось по соцсетям.



Инфлюенсер спросил у пары, что помогает им чувствовать уверенность. Джиджи призналась, что ей это даёт способность находить радость в простых вещах, а тем, кто пока не ощущает уверенности, она порекомендовала идти маленькими шагами. Брэдли ограничился коротким, но запоминающимся ответом.





«Быть живым!» — заявил он.