Достижения.рф

«У дома караулили»: экс-участник MBand вспомнил забавные истории фанатского сталкинга

Никита Киоссе рассказал, как фанатки караулили его у дома
Никита Киоссе (Фото: Instagram* / @nikitakiosse13)

Бывший солист MBand Никита Киоссе откровенно рассказал, что в период стремительного успеха группы сталкивался с навязчивым вниманием поклонниц. Об этом сообщает «Леди Mail».



По его словам, фанатское преследование действительно было, но, к счастью, обходилось без опасных ситуаций.

«Конечно (фанатки атаковали). И у дома караулили, и телефон нам обрывали… Всё как в байопиках о популярных певцах. Но без негатива, разборок с полицией и нанесения нам ущерба или, того хуже, телесных повреждений. Все связанные с нашими поклонницами случаи — очень смешные, и вспоминаю я их, как, уверен, и остальные участники группы, с неизменной улыбкой», — рассказал Никита.
Артист добавил, что благодаря MBand успел увидеть мир и заработать внушительную часть своего дохода.

Читайте также:

Софья Метелева

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0