«У дома караулили»: экс-участник MBand вспомнил забавные истории фанатского сталкинга

08 декабря 2025, 21:19

Никита Киоссе рассказал, как фанатки караулили его у дома

Никита Киоссе (Фото: Instagram* / @nikitakiosse13)

Бывший солист MBand Никита Киоссе откровенно рассказал, что в период стремительного успеха группы сталкивался с навязчивым вниманием поклонниц. Об этом сообщает «Леди Mail».





По его словам, фанатское преследование действительно было, но, к счастью, обходилось без опасных ситуаций.





«Конечно (фанатки атаковали). И у дома караулили, и телефон нам обрывали… Всё как в байопиках о популярных певцах. Но без негатива, разборок с полицией и нанесения нам ущерба или, того хуже, телесных повреждений. Все связанные с нашими поклонницами случаи — очень смешные, и вспоминаю я их, как, уверен, и остальные участники группы, с неизменной улыбкой», — рассказал Никита.