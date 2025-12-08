«У дома караулили»: экс-участник MBand вспомнил забавные истории фанатского сталкинга
Никита Киоссе рассказал, как фанатки караулили его у дома
Бывший солист MBand Никита Киоссе откровенно рассказал, что в период стремительного успеха группы сталкивался с навязчивым вниманием поклонниц. Об этом сообщает «Леди Mail».
По его словам, фанатское преследование действительно было, но, к счастью, обходилось без опасных ситуаций.
«Конечно (фанатки атаковали). И у дома караулили, и телефон нам обрывали… Всё как в байопиках о популярных певцах. Но без негатива, разборок с полицией и нанесения нам ущерба или, того хуже, телесных повреждений. Все связанные с нашими поклонницами случаи — очень смешные, и вспоминаю я их, как, уверен, и остальные участники группы, с неизменной улыбкой», — рассказал Никита.Артист добавил, что благодаря MBand успел увидеть мир и заработать внушительную часть своего дохода.