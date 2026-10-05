Джиджи Хадид и Брэдли Купера вновь заподозрили в тайной свадьбе
Джиджи Хадид и Брэдли Купера вновь заметили вместе в Париже после закрытого ужина. На этот раз внимание поклонников пары привлекли не совместная прогулка и даже не их образы, а одинаковые золотые кольца на безымянных пальцах левых рук, сообщает Just Jared.
Хадид вышла на прогулку в джинсах, белом топе и серой рубашке, а Купер предпочёл полностью тёмный образ. Однако пользователи соцсетей быстро разглядели украшения и вновь начали обсуждать возможную тайную свадьбу звёзд.
Подозрения появились ещё в августе, когда Джиджи и Брэдли впервые заметили в Париже с похожими кольцами. С тех пор поклонники пары внимательно следят за украшениями знаменитостей, пытаясь понять, действительно ли они намекают на помолвку или брак.
Позже издание People выяснило, что кольца относятся к коллекции французского ювелирного дома Boucheron. При этом ни Хадид, ни Купер не подтверждали, что украшения имеют какое-либо отношение к их семейному статусу.
Читайте также: *принадлежит Meta, запрещённой в России