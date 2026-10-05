Джиджи Хадид и Брэдли Купера вновь заподозрили в тайной свадьбе

05 октября 2026, 16:32

Одинаковые кольца Джиджи Хадид и Брэдли Купера вновь породили слухи о свадьбе

Джиджи Хадид (Фото: Instagram* / @gigihadid)

Джиджи Хадид и Брэдли Купера вновь заметили вместе в Париже после закрытого ужина. На этот раз внимание поклонников пары привлекли не совместная прогулка и даже не их образы, а одинаковые золотые кольца на безымянных пальцах левых рук, сообщает Just Jared.