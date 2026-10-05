«Смотреть на это невозможно»: Зверев объяснил, почему не пришёл на похороны Соседова
Сергей Зверев вспомнил Сергея Соседова и рассказал об их последней встрече
Сергей Зверев в эфире программы «Звёзды сошлись» на НТВ рассказал об отношениях с музыкальным критиком Сергеем Соседовым.
Стилист признался, что поначалу побаивался резких высказываний журналиста и долго ждал момента, когда тот доберётся до него с критикой.
«Я всегда ждал, когда он доберётся до меня. У меня подгорало одно место. Я думал, что если он так одного певца послал, тогда что будет со мной? И когда настал этот момент — вдруг он меня похвалил», — вспомнил Зверев.Стилист также рассказал об их последней встрече, которая произошла во время гастролей. По словам Зверева, он ожидал увидеть привычного эмоционального Соседова, однако критик на этот раз был спокоен. Мужчины смогли пообщаться и сохранить хорошие отношения.
Позже Соседов даже звонил Звереву по ночам. Музыкальный критик советовал стилисту не ждать инициативы от других людей и самому чаще выходить на связь.
«Он мне звонил по ночам, интеллигентно на меня наезжал — говорил, что не нужно ждать, когда кто-то позвонит, сейчас другое время, нужно самому звонить», — рассказал Сергей.При этом Зверев признался, что не смог приехать на похороны Соседова. По словам стилиста, в последнее время ему тяжело переживать подобные события, и он не готов лишний раз сталкиваться с атмосферой прощания с близкими и знакомыми.
«Смотреть на это невозможно», — объяснил Зверев своё решение.