«Смотреть на это невозможно»: Зверев объяснил, почему не пришёл на похороны Соседова

05 октября 2026, 16:00

Сергей Зверев вспомнил Сергея Соседова и рассказал об их последней встрече

Сергей Зверев (Фото: Instagram* / @zverevsuperstar)

Сергей Зверев в эфире программы «Звёзды сошлись» на НТВ рассказал об отношениях с музыкальным критиком Сергеем Соседовым.





Стилист признался, что поначалу побаивался резких высказываний журналиста и долго ждал момента, когда тот доберётся до него с критикой.





«Я всегда ждал, когда он доберётся до меня. У меня подгорало одно место. Я думал, что если он так одного певца послал, тогда что будет со мной? И когда настал этот момент — вдруг он меня похвалил», — вспомнил Зверев.

«Он мне звонил по ночам, интеллигентно на меня наезжал — говорил, что не нужно ждать, когда кто-то позвонит, сейчас другое время, нужно самому звонить», — рассказал Сергей.

«Смотреть на это невозможно», — объяснил Зверев своё решение.