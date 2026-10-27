Джиган готовится к суду по алиментам

27 октября 2026, 17:28

Джиган выплатил Самойловой половину стоимости дома и будет судиться по алиментам

Денис Устименко-Вейнштейн (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Рэпер Джиган (Денис Устименко-Вейнштейн) выплатил бывшей супруге Оксане Самойловой половину стоимости загородного дома, который она отказывалась передавать ему после развода. Об этом сообщил адвокат артиста Сергей Жорин.