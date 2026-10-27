Джиган готовится к суду по алиментам
Рэпер Джиган (Денис Устименко-Вейнштейн) выплатил бывшей супруге Оксане Самойловой половину стоимости загородного дома, который она отказывалась передавать ему после развода. Об этом сообщил адвокат артиста Сергей Жорин.
В настоящее время бывшие супруги ведут спор об алиментах, пишет «Пятый канал». По словам юриста, одновременно с брачным договором стороны подписали соглашение об уплате алиментов. На текущий момент задолженность музыканта оценивается примерно в 1,7 миллиона рублей.
Защитник утверждает, что Джиган продолжал содержать семью, несмотря на требования выплатить алименты, в том числе за период совместной жизни. После проверки доходов рэпера сумму долга пересчитают.
Рэпер намерен оспорить размер алиментов в суде. Соответствующий иск планируется подать в ближайшие дни.
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